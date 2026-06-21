Ana Belén, 75 años, y su dieta: "Desayuno papaya, tostadas con mermelada de grosella o zarzamora y café con leche"

Ana Belén sigue siendo, sin lugar a dudas, uno de los grandes referentes de la elegancia, la cultura y la belleza natural en España. A sus 75 años, la icónica artista madrileña mantiene una vitalidad desbordante y un aspecto radiante que despiertan la admiración y la curiosidad de todos su seguidores.

Más allá de una genética agradecida, la clave de su eterna juventud reside en una disciplina diaria minuciosamente cuidada.

Lejos de someterse a dietas milagro o tratamientos extremos, el enfoque de la cantante y actriz se basa en la constancia, el equilibrio y en disfrutar de los pequeños cotidianos. Su rutina es un manual perfecto de envejecimiento activo que engancha a miles de personas.

El día de Ana Belén arranca con un ritual innegociable que marca el tono de su jornada. Su primera ingesta de la mañana está diseñada para ser una inyección directa de vitaminas. "Desayuno papaya, tostadas con mermelada de grosella o zarzamora y café con leche", confiesa la artista. Esta elección no es, ni mucho menos, casual.

La papaya es una fruta tropical rica en papaína y vitamina C, un potente antioxidante que no solo favorece una digestión ligera, sino que aporta una enorme luminosidad a la piel, retrasando el envejecimiento celular.

Las tostadas con mermelada de frutos roja aporta carbohidratos que proporcionan el combustible necesario para arrancar, mientras que las grosellas y zarzamoras son conocidas por su altísimo contenido en polifenoles, auténticos escudos protectores contra el paso del tiempo.

Por último, el café con leche es el toque clásico que aporta el nivel justo de cafeína para despertar el cuerpo y la mente con buen humor.

Ana Belén compensa ese potente desayuno matutino con noches muy ligeras. Si no tiene una cena fuera de casa ni compromisos con invitados, su última comida del día suele limitarse a un yogur acompañado de un pequeño capricho.

Lejos de castigarse, se permite licencias como un trozo de chocolate o incluso un mantecado. "Dietas no sigo, como de todo, pero bastante sano", deja claro la cantante, demostrando que la coherencia entre lo que come, lo que piensa y lo que muestra es su mejor tratamiento antiedad.

Todo este engranaje de buena alimentación y actividad física es el motor que le permite seguir al pie del cañón, a pesar de las exigencias del guion. Y es que el desayuno no es más que el punto de partida de jornadas extenuantes.

"Cuando estoy rodando una serie y me tengo que levantar a las 5.15 de la mañana, algún día me despierto y digo: 'no puedo más, lo dejo'", confesaba la artista, mostrando su faceta más humana frente al cansancio.

Sin embargo, esa fatiga se disipa en cuanto pisa el set de grabación o las tablas de un teatro: "Tengo la inmensa suerte de dedicarme a lo que ha sido mi pasión desde niña. Es un regalo". Y es precisamente esa ilusión intacta su verdadero elixir de la eterna juventud.