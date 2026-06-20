Los famosos españoles coinciden: la playa con arena dorada, Bandera Azul y castillo del siglo XVI ideal para una escapada

La playa donde desconectan Dani Martín y Paz Padilla en un montaje de JALEOS iStock/Atresmedia/Gtres

Cuando llega el verano, hay destinos que aparecen una y otra vez en las recomendaciones de famosos, viajeros y amantes del mar. Lugares que han sabido conservar su esencia pese a su popularidad y que siguen conquistando a quien los visita por primera vez.

No es casualidad. Playas interminables de arena dorada, aguas cristalinas, un entorno privilegiado y siglos de historia forman una combinación difícil de igualar. Son esos rincones que invitan a desconectar, a bajar el ritmo y a disfrutar del verano sin prisas.

Uno de ellos es Zahara de los Atunes, un enclave gaditano que presume de Bandera Azul, un castillo con siglos de historia y algunas de las playas más espectaculares de la costa española.

Playa de Zahara de los Atunes. iStock

Situada entre Barbate y Tarifa, es un destino que ha logrado combinar un pasado vinculado a la pesca tradicional del atún con una costa de primer nivel.

Zahara no es un pueblo especialmente monumental en el sentido tradicional, pero ofrece una experiencia agradable para pasear, con vistas a la playa, calles animadas y edificios emblemáticos que mantienen viva la huella de su pasado.

Su casco histórico es el corazón del pueblo, donde se concentra la vida cotidiana y donde se respira la esencia marinera. No es un casco monumental al estilo de las grandes ciudades, pero su encanto está en la sencillez y en su mar.

Sus calles son estrechas y tranquilas, ideales para pasear sin rumbo, observando fachadas blancas, pequeñas terrazas y rincones que miran hacia la playa. Sus casas son sencillas, con pocos ornamentos, pero con carácter propio que se mantiene a través del tiempo.

Justo en el centro del pueblo se encuentra el castillo, conocido entre los lugareños como "el palacio". Es, en realidad, una antigua fortaleza del siglo XVI construida por el Duque de Medina Sidonia.

Castillo de Zahara de los Atunes. Turismo de La Janda

Se levantó para proteger la costa de los piratas y, con el tiempo, también sirvió para controlar la pesca del atún, base de la economía local durante siglos.

Su diseño, con planta rectangular, muros robustos y refuerzos en las esquinas, muestra la ingeniería de la época y la importancia estratégica de este lugar en el estrecho.

A los pies del castillo se conservan restos de sus murallas, que nos recuerdan la función defensiva del lugar y la necesidad de proteger la costa frente a ataques.

Destaca también el Palacio de Jadraza, residencia de los duques y, según algunas fuentes, se dice que Miguel de Cervantes escribió allí "La Ilustre Fregona".

Dentro de su aspecto religioso, sobresale la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, un claro ejemplo de la importancia de la fe en la vida de los pescadores y la Comunidad de Zahara.

Aunque sin duda, uno de sus principales atractivos son sus playas. La costa de Zahara se extiende en una playa urbana extensa y ancha, de más de 6 kilómetros de longitud, que se despliega desde el pueblo hacia el Cabo de la Plata.

Esta playa es conocida por su arena fina y dorada, sus aguas turquesas del Atlántico y su ambiente relajado, con un marcado perfil surfero.

Zahara de los Atunes en Cádiz. Getty

Su playa principal es la del Carmen, que goza de la distinción de Bandera Azul, reconociendo así su calidad ambiental, la limpieza de sus aguas y su gestión sostenible.

La playa del Carmen es ideal para paseos largos por la arena fina y dorada, actividades de surf y baño en sus aguas turquesas o disfrutar de chiringuitos y terrazas con vistas al mar.

Atardecer de la playa de Zahara de los Atunes EP

Precisamente Paz Padilla cuenta con uno de los chiringuitos más conocidos de la playa, El Trompeta, además de su propia marca de ropa, No Ni Ná. La presentadora mantiene un estrecho vínculo con la localidad.

Junto a ella, otras celebridades como Dani Martín o Lolita Flores han elegido en numerosas ocasiones Zahara de los Atunes como refugio estival. Todos ellos encuentran en este enclave un lugar privilegiado donde disfrutar de kilómetros de arena dorada, puestas de sol inolvidables y una gastronomía de lujo.