Sonsoles Ónega, 48 años: "Todos los días camino 20 minutos con mis perros y hago ejercicios de fuerza 3 días a la semana"

Entre el estrés del trabajo, los compromisos familiares y las tareas del hogar, encontrar un hueco para cuidarse parece, a menudo, una misión casi imposible.

Sin embargo, Sonsoles Ónega, una de las presentadoras más exitosas y con la agenda más apretada de nuestra televisión, acaba de revelar su gran "secreto" para mantenerse en plena forma.

La mejor de las noticias es que su método es realista, humano y está al alcance de cualquiera. Nada de rutinas extremas ni horas interminables encerrada en un gimnasio.

La periodista, que lidera cada tarde las audiencias con Y ahora Sonsoles en Antena 3, ha compartido la rutina exacta que le permite combatir el estrés televisivo y cuidar su salud física.

Su declaración ha sido un auténtico soplo de aire fresco: "De deporte voy bien. Todos los días dedico 20 minutos para salir a caminar con mis perros a buen paso, que me falte la respiración, y luego intento, tres o cuatro días a la semana, hacer algo con pesas, ejercicios de fuerza que a nuestra edad ya es importante".

Una confesión honesta que nos recuerda que la constancia y la inteligencia a la hora de movernos valen mucho más que las palizas esporádicas.

Bajar a pasear a los perros ya no es solo una obligación de los dueños de mascotas, sino una oportunidad de oro para activar el metabolismo.

Sonsoles detalla que hace estas caminatas "a buen paso", un factor que marca la diferencia. Caminar de forma ligera y constante, lo que en el mundo del fitness se conoce como Power Walking, es una de las actividades más recomendadas por los médicos para mujeres a partir de los 40 años.

De hecho, no es la única presentadora que ha optado por esta vía; otras figuras como Nuria Roca también han confesado recientemente que caminar a diario es su mayor aliado para mantenerse ágiles y sanas.

Caminar a un ritmo que eleve ligeramente las pulsaciones mejora la salud cardiovascular, libera endorfinas y ayuda a reducir los niveles de cortisol (la hormona del estrés).

Además, hacerlo en compañía de sus perros le añade un componente emocional de desconexión mental que resulta terapéutico.

Pero Sonsoles sabe bien que con caminar no basta. El verdadero cambio metabólico y físico lo consigue con su segunda clave: el entrenamiento de fuerza. Tres días a la semana, la presentadora dedica tiempos a ejercicios de musculación.

A medida que cumplimos años, la pérdida de masa muscular y de densidad ósea se acelera. Trabajar la fuerza no solo sirve para tonificar el cuerpo y mejorar la higiene postural, sino que es fundamental para proteger las articulaciones y mantener un metabolismo activo que siga quemando calorías incluso estando en reposo.

Lo que hace que la rutina de Sonsoles Ónega conecte tanto con el público es su total viabilidad. No vende fórmulas mágicas inalcanzables. Nos propone simplemente integrar el movimiento en nuestra rutina diaria, aprovechando el necesario paseo de nuestras mascotas y complementarlo con unas pocas sesiones semanales de fuerza.

Si estabas buscando una señal para empezar a cuidarte sin frustraciones ni agobios, aquí la tienes. Coge unas buenas zapatillas, sal a caminar a buen ritmo y anímate a trabajar tus músculos unos días a la semana. Como demuestra Sonsoles, en la sencillez está el verdadero éxito.