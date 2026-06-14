La playa donde desconecta Raquel Sánchez Silva: 250 metros de arena fina, aguas cristalinas y rodeada de bosque

Raquel Sánchez Silva tiene claro dónde poner rumbo cuando quiere desconectar del ritmo frenético de la pequeña pantalla. Lejos del bullicio de la capital, la presentadora extremeña ha encontrado en las Rías Baixas, concretamente en la zona de Cangas do Morrazo, su particular paraíso terrenal para disfrutar junto a su pareja, el productor Matías Dumont, y sus dos hijos.

No es Ibiza, ni Marbella. El refugio de Sánchez Silva huele a marisco y a salitre atlántico. "¡Qué bonita es Galicia! Y... ¡qué calor hace!", compartía la presentadora en sus redes sociales, sorprendida por las altas temperaturas y enamorada de un rincón de la ría de Aldán que parece diseñado para la desconexión, la playa de Areacova.

A diferencia de las masificadas playas del Mediterráneo, Areacova ofrece 250 metros de longitud de pura tranquilidad. Esta playa semiurbana, resguardada de los vientos más fuertes y con un oleaje bajo, es ideal para ir con niños.

El entorno no podría ser más idílico. Rodeada de vegetación y de un tupido bosque que casi roza el mar, sus aguas cristalinas y su arena fina y blanca la convierten en un enclave excelente para el buceo o, simplemente, para darse un buen "chapuzón", como la propia Raquel relataba en su bitácora vacacional.

Además, Areacova no está sola. En esta zona, desde Punta do Niño do Corvo hasta Punta Pedra Rubia, se suceden arenales de gran belleza paisajística como Menduíña, Sartaxéns o Francón, siendo Areacova el de mayor extensión.

Para las vacaciones de la pareja no solo consisten en tostarse al sol. Cangas esconde secretos que parecen sacados de una novela de fantasía y Raquel Sánchez Silva y su familia no han dudado en explorarlos.

A escasos metros del mar se encuentra la Finca do Frendoal, más conocida como el Bosque Encantado de Aldán.

Playa Areacova

Este típico bosque atlántico gallego, salpicado de carballos, laureles y eucaliptos, perteneció a los condes de Canalejas, quienes utilizaron la finca como zona de recreo y caza. Hoy en día, una parte fue donada al concello de Cangas y su acceso es libre.

La magia del lugar reside en la espesa vegetación que rodea el río Orxas y en sus joyas arquitectónicas abandonadas como son su castillo, una edificación inacabada de los años 60, el Arco de la Condesa, un imponente acueducto de mampostería y la Ruta de los molinos, que sigue el cauce del río.

Y como en toda buena escapada a Galicia, la gastronomía juega un papel fundamental. "Manjares. ¡Viva Galicia!", escribía la presentadora.

Entre paseos por la playa y el bosque, Raquel y Matías (que no ha dudado en lucir orgulloso una camiseta del Celta de Vigo) disfrutan de la excelente oferta culinaria local, desde unas típicas tapas de calamares en el Casco Vello de Vigo, hasta el marisco fresco de las Rías Baixas.

Playa de Areacova

Para completar la experiencia, la adrenalina también tiene hueco en sus vacaciones. Matías Dumont, gran aficionado a los deportes, aprovecha los vientos de la cercana ensenada de San Simón para practicar kitesurf en la playa de Cesantes, en Redondela.

Un destino que aúna naturaleza salvaje, historia, buena mesa y tranquilidad familiar. Areacova y el Bosque Encantado se han convertido, sin duda, en el secreto mejor guardado de Raquel Sánchez Silva para recargar pilas.