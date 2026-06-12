El refugio de Ion Aramendi en un pueblo de Murcia: 5.000 habitantes, playas con Bandera Azul y donde comer el mejor arroz

Cuando las luces del plató se apagan y las cámaras dejan de grabar, Ion Aramendi pone rumbo a su oasis particular. El carismático presentador, uno de los rostros más reconocidos de la pequeña pantalla, cambia el frenético ritmo de la televisión y los focos por la suave brisa del Mediterráneo.

Y no lo hace en un destino inalcanzable ni en una exótica isla al otro lado del mundo, sino en un rincón de la Región de Murcia que lo tiene absolutamente enamorado.

Hablamos de La Manga del Mar Menor y su entorno más próximo, con la mirada siempre puesta en el encanto de Cabo de Palos.

Esta estrecha lengua de tierra, que durante los meses de invierno mantiene una población fija que ronda los 5.000 habitantes, se transforma radicalmente en verano sin perder esa esencia costera que ha cautivado por completo al periodista vasco.

Para Ion, este destino no es una moda pasajera ni un descubrimiento de última hora. Su profunda vinculación con este pedazo del litoral murciano viene directamente de la mano de su mujer, la también periodista María Amores.

Ella lleva veraneando ininterrumpidamente en estas mismas playas desde hace 48 años. Toda una tradición familiar que la pareja ha querido consolidar y transmitir a sus tres hijos, convirtiendo este municipio en su punto de encuentro innegociable.

El principal imán de la zona reside en su espectacular entorno natural. Sus kilómetros de costa, bañados simultáneamente por el Mar Menor y el Mediterráneo, ofrecen planes para toda la familia.

La cala del Pino, una playa situada en el sector de La Manga del Mar Menor perteneciente al municipio de Cartagena (España), vista desde el muelle del conjunto Arpón.

Muchas de sus calas y arenales lucen cada temporada la prestigiosa Bandera Azul, garantizando aguas cristalinas, limpieza extrema y seguridad.

Pero los días de la familia Aramendi-Amores no solo se consumen saltando olas. Gracias a los destellos de su día a día que muestran en redes sociales, sabemos que su residencia murciana está diseñada milimétricamente para el descanso.

La propiedad goza de un amplio espacio exterior donde una cuidada piscina acapara todo el protagonismo de los más pequeños.

El refugio respira un estilo muy mediterráneo. Paredes de un blanco impoluto, suelos rústicos y una zona exterior presidida por un apetecible rincón 'chill out' abrazado por enredaderas.

Vista del sur desde el Mirador de Monteblanco

Es el escenario ideal para improvisar cenas y alargar las veladas de verano hasta la madrugada.

El descanso también entra por el paladar. Y si hay algo de lo que Ion Aramendi presume cuando pisa suelo murciano es de los homenajes gastronómicos que se da.

La oferta culinaria de la zona es un auténtico espectáculo para los sentidos, teniendo el legendario arroz al caldero como indiscutible rey de la mesa.

En las terrazas de los restaurantes situados a los pies del icónico faro de Cabo de Palos se rinde culto a esta joya tradicional elaborada con ñoras, ajo y pescado de roca.

Playa de La Manga, con la Isla Grosa al fondo.

Un sabor intenso y único en España que el presentador no perdona en ninguna de sus escapadas estivales.

Todo esto, sumado a los planes sencillos como las noches en el cine de verano, los paseos por el puerto o el espectacular buceo en su reserva marina, explican a la perfección por qué Ion ha calificado públicamente este lugar de la costa cálida como "mágico". Un refugio donde recargar pilas de verdad y volver a conectar con lo que importa.