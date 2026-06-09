El refugio de Alberto Chicote en un pueblo de La Rioja: 2.000 habitantes, iglesia gótica del siglo XV y donde comer las mejores croquetas

Acostumbrados a verle lidiar con cocinas catastróficas, dueños al borde de un ataque de nervios y tensiones que traspasan la pantalla, cuesta imaginar a Alberto Chicote en modo zen.

Sin embargo, el exitoso presentador de Pesadilla en la cocina tiene muy claro dónde está su particular oasis de paz.

Cuando los focos se apagan y el madrileño necesita pulsar el botón de reinicio para alejarse del ruido mediático, no busca playas paradisíacas ni destinos exóticos al otro lado del charco.

Su brújula personal apunta directamente al norte. Concretamente, a un rincón mágico de La Rioja.

Hablamos de Ezcaray. Este pintoresco municipio, escondido en las faldas del Sistema Ibérico y bañado por las cristalinas aguas del río Oja, se ha convertido en el santuario predilecto del chef para recargar pilas.

"Es un lugar que me enamora por muchas cosas. Primero por la familia Paniego y también porque he pasado tantas cosas allí que parece como si tuviese casa, como si viviese allí. Seguramente, Ezcaray sea el sitio fuera de mi casa al que con más recurrencia he vuelto", confesó Chicote en Viajes National Geographic.

Apenas cuenta con 2.000 habitantes durante los meses de invierno. Una cifra modesta que garantiza exactamente lo que buscan los rostros más conocidos de la televisión: privacidad, anonimato y una vida de barrio tranquila.

Calle empedrada con arquitectura tradicional y balcones en Ezcaray, La Rioja

Aquí, Chicote puede pasar, por su característica naturalidad, por calles empedradas, camuflado entre plazas porticadas y fachadas de arquitectura tradicional que invitan a perderse.

Pero si hay algo que domina la silueta de este pueblo riojano es su imponente patrimonio histórico.

El orgullo indiscutible de los locales, y una parada obligatoria en los paseos del cocinero, es la iglesia de Santa María la Mayor.

Este majestuoso templo gótico del siglo XV impresiona desde el primer vistazo. Más que una iglesia convencional, su robusta estructura de piedra labrada recuerda a una auténtica fortaleza medieval.

Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor en Ezcaray, La Rioja

Un pedazo de historia viva que dota al municipio de un encanto monumental innegable.

No obstante, conociendo a Alberto Chicote, la elección de este destino tiene un peso fundamental en el estómago.

Y es que Ezcaray no es solo un paraje de cuento; es una de las grandes mecas gastronómicas de nuestro país.

El pueblo es célebre por albergar, según los paladares más exigentes, las mejores croquetas de toda España.

El artífice de este milagro culinario es el chef Francis Paniego, al frente de los fogones del mítico portal del Echaurren y gran amigo personal de Chicote.

Las legendarias croquetas, cuya receta es una herencia directa de la inolvidable Marisa Sánchez, son un reclamo irresistible.

El presentador, declarado fan incondicional de la buena mesa y de la cocina con alma, aprovecha cada escapada para sentarse a esta mesa, dejarse mimar y disfrutar sin tener que juzgar los platos.

El entorno natural hace el resto para completar el plan perfecto. Rodeado de frondosos bosques, senderos espectaculares y muy cerca de la estación de esquí de Valdezcaray, el municipio ofrece opciones para todos los gustos.

No le hacen falta mansiones ostentosas ni lujos desmedidos. El verdadero paraíso terrenal de Alberto Chicote huele a leña, a bechamel suave recién hecha y a la tranquilidad absoluta de la sierra riojana.

Un refugio discreto y lleno de sabor al que siempre está deseando volver.