Pedro Piqueras, 71 años: "Me levanto a las 5 y media de la mañana porque es una hora muy buena para leer y hacer yoga"

Durante décadas, su rostro y su inconfundible tono de voz apocalíptico nos han acompañado a diario desde el plató.

Sin embargo, desde que Pedro Piqueras decidió apagar los focos y alejarse de la frenética actualidad, ha experimentado una verdadera transformación personal.

Lejos de abandonarse al sedentarismo que en ocasiones acompaña al retiro profesional, el querido periodista manchego ha instaurado una rutina milimétrica que le permite mantenerse ágil, lleno de vitalidad y luciendo un aspecto físico envidiable. Su secreto se basa en madrugar, estirar el cuerpo y no dejar de moverse ni un solo día.

El reloj biológico de Piqueras parece no haber cambiado en exceso tras su jubilación televisiva, pero sí lo ha hecho el propósito con el que se levanta de la cama.

"A las 5.30 ya estoy en pie", confiesa el veterano comunicador. Lejos del ruido y de las prisas, esas primeras horas de la mañana, bañadas por el silencio absoluto, se han convertido en su santuario personal. "Es una hora muy buena para leer y hacer yoga", asegura.

Esta disciplina oriental se ha vuelto completamente indispensable en su día a día. A sus 71 años, Pedro ha descubierto que el verdadero truco de la eterna juventud no es someter al cuerpo a grandes esfuerzos, sino mantener la movilidad articular y muscular.

Gracias a sus sesiones matutinas de asanas, estiramientos y respiración consciente, Piqueras nota los grandes resultados en su propio cuerpo: "He ganado en flexibilidad", celebra.

Pero el yoga sobre la esterilla no es el único pilar que sostiene la salud de Piqueras. El periodista ha abrazado una vida mucho más rural y cercana a la naturaleza, encargándose él mismo del mantenimiento de su parcela.

"Llevo una vida muy normal. Tengo gallinas y una huerta", relataba con orgullo.

Este contacto directo con la tierra le obliga a mantenerse activo a diario, cuidando de sus animales y de sus hortalizas.

De hecho, su nivel de madrugón compite directamente con el de sus aves: "El gallo se despierta con el sol y yo antes", comentaba entre risas.

Pero la verdadera rutina para mantenerse joven de Pedro Piqueras reside en su cambio de mentalidad. Tras 18 años al frente de los informativos aguantando la presión de las audiencias, ha aprendido a saborear el presente.

En su libro, Cuando ya nada es urgente, el presentador reflexiona sobre el paso del tiempo y deja un consejo valioso para las nuevas generaciones.

"Me equivoqué en preparar cosas para cuando me jubilara y no vivirlas en el momento", confesó en tono reflexivo, recomendando a los más jóvenes no esperar a la vejez para empezar a disfrutar.

Hoy, sin el estrés de última hora, rodeado de su familia, cuidando su huerto y estirando el cuerpo cada madrugada, Pedro Piqueras demuestra que la jubilación bien entendida es el mejor tratamiento para cuerpo y mente.