El refugio de Iñaki López en un pueblo de Aragón: 1.700 habitantes, castillo medieval del siglo XVIII y famoso por su melocotón

La televisión en directo es una auténtica trituradora de energía. Las horas de plató, las noticias de última hora y la tensión informativa en Madrid exigen una válvula de escape urgente.

Para Iñaki López, esa desconexión total no se encuentra en las masificadas calas de Ibiza ni en los lujosos resorts del extranjero. Su paraíso personal es mucho más auténtico, terrenal y tiene un marcado acento aragonés.

El presentador de Más Vale Tarde ha hecho suyo el hogar de su mujer, la también periodista Andrea Ropero. Un discreto y acogedor municipio en la provincia de Huesca que apenas roza los 1.700 habitantes.

Binaced es un rincón mágico en la comarca del Cinca Medio donde el anonimato todavía es posible y donde el matrimonio, junto a sus hijos y su perro Ruso, encuentra la paz que la capital les niega durante el curso escolar.

Aquí no hay alfombras rojas ni fotógrafos escondidos en las esquinas. El día a día de Iñaki en este refugio oscense se basa en el costumbrismo más puro. Saludar a los vecinos de siempre, comprar en los comercios de toda la vida y disfrutar de largos paseos matutinos respirando aire puro bajo el intenso cielo de Aragón.

Uno de los grandes atractivos del municipio es su imponente entorno patrimonial, perfecto para perderse sin mirar el reloj. Entre su herencia arquitectónica destaca un imponente castillo, una antigua fortaleza de origen medieval que cuenta con profundas remodelaciones del siglo XVIII.

Esta construcción domina el horizonte y se levanta estoica como guardiana de la localidad, ofreciendo unas panorámicas espectaculares del paisaje agrario.

Recorrer las rutas senderistas cercanas a este monumento histórico se ha convertido en una de las terapias favoritas del periodista vasco para vaciar la mente antes de volver a enfrentarse a los guiones de televisión.

Pero resulta imposible hablar de este pueblo sin detenerse en su mayor tesoro, la tierra. El municipio es famoso en toda España por la excelencia de sus frutales y muy especialmente por su melocotón.

Un producto de calidad superior, tremendamente carnoso y dulce, que se convierte en el protagonista absoluto de las mesas estivales.

Iñaki López no es inmune a los encantos de la gastronomía de la zona. El vasco es un declarado amante del buen comer y en esta localidad ha encontrado la despensa definitiva.

Iglesia parroquial de San Marcos

Apoya fervientemente el producto de proximidad, consume en las cooperativas de la zona y disfruta de esas largas sobremesas de verano donde nunca falta un buen postre a base de fruta fresca recién recolectada de la huerta familiar.

Al final, el lujo verdadero no entiende de yates ni de precios desorbitados. Para la mediática pareja, el mayor privilegio es poder apagar el teléfono y abrir la ventana para oler los campos de frutales.

Un refugio de 1.700 almas donde Iñaki López guarda el traje en el armario para disfrutar de la vida a fuego lento.