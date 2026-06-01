El refugio de Niña Pastori: un pueblo de 89.500 habitantes, castillo del siglo XIII, bodegas y 16 kilómetros de playas

Entre el rumor del Atlántico, el aroma a crianza biológica y el peso de la historia medieval se encuentra el verdadero refugio de una de las voces más universales del flamenco y el pop español.

Niña Pastori (48 años) ha encontrado su equilibrio vital y su fuente de inspiración en El Puerto de Santa María (Cádiz), una localidad de 89.500 habitantes que ofrece todo lo que la artista necesita para desconectar de los focos y las giras.

Conocida históricamente como la "Ciudad de los Cien Palacios", esta villa marinera destaca por su luz, su alegría y un valioso Conjunto Histórico que enamora a residentes y visitantes por igual.

El Castillo de San Marcos

Para el turista, perderse por El Puerto es descubrir una época de esplendor comercial ligada al Descubrimiento de América y los Cargadores a Indias.

Su monumento más icónico es el Castillo de San Marcos, una impresionante iglesia-fortaleza del siglo XIII mandada construir por Alfonso X El Sabio sobre los restos de una antigua mezquita árabe de la que aún conserva su muro de la quibla.

El centro de la ciudad se completa con la imponente arquitectura barroca y neoclásica de casas palaciegas como el Palacio de Araníbar o la Casa de los Leones, y la soberbia Basílica de Nuestra Señora de los Milagros, un templo gótico del siglo XV que preside la céntrica Plaza de España.

Un paraíso entre playas, naturaleza y bodegas

El mayor atractivo de este rincón andaluz reside en su perfecta simbiosis con el entorno. La localidad presume de 16 kilómetros de playas de arena fina y dorada para todos los gustos: desde la extensa y familiar playa de Valdelagrana, de aguas tranquilas y animado paseo marítimo, hasta la Puntilla, junto al emblemático pinar de las Dunas de San Antón.

Todo ello pasando por los acantilados de Vistahermosa y Las Redes, abiertas al Océano Atlántico y consideradas el paraíso local para el windsurf y el kitesurf.

En el plano ecológico, los amantes de la naturaleza encuentran su espacio en el Parque Natural de los Toruños, un inmenso humedal protegido de marismas y senderos ideales para recorrer a pie o en kayak.

Como cuna del vino fino y pieza clave del prestigioso Marco de Jerez, el turismo enológico es otro de los grandes pilares portuenses. La ciudad alberga majestuosas "bodegas catedral" que ofrecen catas y visitas guiadas obligatorias para entender el milagro de la crianza bajo velo de flor.

Bodegas y gastronomía local

Destacan especialmente las Bodegas Osborne -los creadores del legendario toro que vigila las carreteras españolas- y las históricas Bodegas Caballero. Para rematar la experiencia, el Puerto deportivo Puerto Sherry se presenta como el lugar idóneo para contemplar los barcos y disfrutar de un atardecer único en la bahía.

La gastronomía local es el broche de oro de la cocina portuense, fundamentada en los tesoros del mar. Es imprescindible acudir a un clásico "cocedero" de mariscos como el célebre Romerijo para degustar gambas y langostinos de la zona, o saborear los tradicionales cartuchos de pescaíto frito (cazón en adobo, puntillitas, chocos).

El producto estrella de sus costas es la urta y el pescado de roca, ideales para cocinados tradicionales. Además, para los paladares más exigentes, la localidad alberga Aponiente, el prestigioso restaurante con tres estrellas Michelin del "Chef del Mar", Ángel León, ubicado en un evocador molino de mareas del siglo XIX.

Puerto de Santa María, en Cádiz. iStock

Una cita histórica

El sosiego que proporciona el retiro portuense será más necesario que nunca en la agenda de la artista, ya que se prepara para protagonizar un acontecimiento de trascendencia internacional.

Niña Pastori va a cantar ante el Papa León XIV en uno de los actos solemnes previstos durante el primer viaje oficial del Sumo Pontífice a nuestro país.

Esta esperada visita papal, que ha despertado una enorme expectación institucional, arrancará el próximo 6 de junio y completará un intenso itinerario en el que el Santo Padre visitará Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife.

No es la primera vez que la de San Fernando vive una experiencia de semejante calibre místico y artístico. Ya cantó el Ave María ante el Papa Juan Pablo II durante el multitudinario encuentro que el hoy santo Pontífice tuvo con cientos de miles de jóvenes en el aeródromo de Cuatro Vientos (Madrid), con motivo de su última e histórica visita a España en el año 2003.

Ahora, con la madurez que le otorgan más de 25 años de carrera profesional, la artista llevará de nuevo el sentir de la música andaluza ante el máximo representante de la Iglesia Católica.