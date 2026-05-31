El paseo marítimo perfecto para recorrer a pie: 4,5 kilómetros, puestas de sol espectaculares y catedral del siglo XVIII

El océano Atlántico se abre paso hacia la ciudad mientras que la luz se refleja en el agua y el viento marino lo envuelve todo. Cada paso que se da está motivado por el ritmo pausado del mar.

A un lado, las fachadas blancas y la vida tranquila de la ciudad; al otro, el horizonte infinito y el sonido constante de las olas rompiendo en la orilla.

Así se siente el Paseo Marítimo de Cádiz, un lugar donde la mezcla de la brisa salada, el sol y la amplitud crean una sensación difícil de explicar.

Vista aérea de la antigua catedral de Cádiz al atardecer, Andalucía, España iStock

El actual paseo es el resultado de una evolución larga, ligada primero a las murallas y después a la expansión urbana hacia la costa.

Cádiz no mira al Mediterráneo en su costa urbana, sino al Atlántico, y eso se nota en la fuerza del mar, la luz y el horizonte. A escala provincial, está situada entre estos dos océanos, pero sus playas urbanas se abren sobre el Atlántico con arena fina.

Aquí el mar está abierto, el aire es más húmedo y las puestas de sol adquieren una intensidad especial cuando el cuerpo celeste cae sobre la línea del agua.

Cuando recorres el paseo marítimo te das cuenta que no es un simple itinerario lineal, sino que es una sucesión de paisajes distintos. Hay tramos urbanos amplios, otros más ligados a la historia defensiva y otros donde la ciudad se abre casi por completo a la playa.

Se extiende alrededor de 4,5 kilómetros y recorre el borde atlántico de la ciudad conectando playas y atracciones culturales. Este es un recorrido ideal para caminar, correr o pedalear de principio a fin.

Discurre en paralelo a la playa de la Victoria y se extiende a lo largo de la antigua muralla de la ciudad, un vestigio histórico que aun se puede completar en varios tramos.

A lo largo de este recorrido, en múltiples puntos, la silueta de la Catedral de Cádiz se perfila en el horizonte, dominando la vista desde el borde del mar.

Vista de la Catedral de Cádiz

Conocida como la Catedral Nueva, es un edificio del siglo XVIII que se construyó para sustituir a la antigua catedral gótica, que había quedado demasiado dañada. El edificio tiene una cúpula dorada que se destaca sobre el horizonte de la ciudad y una torre campanario que funciona como faro urbano.

Desde el paseo marítimo, la catedral se ve como una silueta que marca el final del recorrido. Caminar por aquí es, en cierto modo, la antesala al edificio religioso.

Su gran encanto

Las playas son una parte esencial de su identidad. Entre las más conocidas están Victoria, Santa María del Mar, la Caleta y Cortadura, cada una de ellas con una personalidad muy distinta.

La primera es la gran playa urbana, extensa y viva; la segunda es más contenida y recogida, la Caleta es la playa histórica por excelencia y la Cortadura ofrece un perfil más natural.

Vistas del atardecer desde una playa Shutterstock

Si hay un motivo que convierte este paseo en un lugar inolvidable, son las puestas de sol. La costa gaditana es famosa por sus atardeceres que pueden contemplarse desde La Caleta, desde sus castillos o desde distintos puntos del borde marítimo.

El sol cae sobre el Atlántico y tiñe el cielo de tonos dorados y rosados. La combinación de mar abierto, horizonte limpio y la silueta de la ciudad hace que el final del día tenga aquí un valor casi escénico.