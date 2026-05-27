El pueblo español ideal para una escapada: 210 habitantes, iglesia del siglo XVI, casas de fachada color azul y escenario de una película

Júzcar, en la provincia de Málaga, es uno de los pueblos más singulares de la Serranía de Ronda. iStock

En los pliegues más profundos de la Serranía de Ronda, rodeado por una exuberante vegetación de alta montaña, se encuentra Júzcar, un municipio malagueño que ha logrado posicionarse como uno de los destinos más insólitos y singulares de la geografía española.

Con una reducida población fija que apenas supera los 210 habitantes, este pequeño rincón de Andalucía rompió de forma radical con la fisonomía de los tradicionales "pueblos blancos" de la región para lucir un llamativo color azul eléctrico en todas sus fachadas.

Aquella metamorfosis que transformó para siempre su economía e, incluso, su proyección como destino turístico.

Las fachadas de las casas de Júzcar se tiñeron por completo de azul a partir de 2011, cuando Sony Pictures eligió al municipio como escenario para la película de 'Los Pitufos'. iStock

El origen de este fenómeno visual se remonta al año 2011, cuando la multinacional cinematográfica Sony Pictures eligió a Júzcar como escenario para albergar la presentación mundial de la película de Los Pitufos.

Para la ocasión, y tras recibir la aprobación unánime de los vecinos, el pueblo entero fue pintado de azul, incluyendo sus viviendas, los edificios municipales, el cementerio y la propia Iglesia de Santa Ana, una valiosa joya arquitectónica construida en el siglo XVI que destaca por su torre campanario de planta cuadrada.

Aunque inicialmente se planeó como una campaña temporal, el enorme impacto turístico llevó a los juzcareños a decidir, mediante consulta popular, mantener el color de manera permanente.

Un paraíso en el Valle del Genal

Más allá de su llamativa policromía y de sus miradores urbanos -como el del Torichuelo o el de San José-, Júzcar ofrece un inmenso valor natural al asentarse en el corazón del Valle del Genal, una de las zonas de mayor riqueza ecológica de la provincia de Málaga.

El municipio está rodeado por densos bosques de encinas, alcornoques y, de manera muy especial, castaños.

Durante el otoño, las hojas de estos árboles adquieren tonos amarillos y dorados, dando vida al famoso espectáculo paisajístico conocido como el "Bosque de Cobre", que atrae cada año a miles de senderistas y fotógrafos.

Júzcar (Málaga). iStock

Para los amantes del turismo activo y la aventura, el entorno de Júzcar es un auténtico parque natural. Entre sus grandes reclamos destacan los Riscos de Júzcar, un majestuoso paraje kárstico donde la erosión ha esculpido la roca caliza creando un laberinto de piedra a pequeña escala.

Asimismo, el municipio cuenta con la Sima del Diablo, un cañón fluvial idóneo para la práctica del barranquismo gracias a sus espectaculares saltos y cascadas.

En su término municipal también se esconde una importante huella histórica: las ruinas de la Real Fábrica de Hojalata de San Miguel, la primera factoría de este tipo en España, inaugurada en 1727 bajo el reinado de Felipe V.

Proximidad y rutas combinadas

La excelente ubicación de Júzcar en la comarca de la Serranía de Ronda lo convierte en un punto de partida ideal para explorar otros atractivos de la provincia de Málaga.

El municipio se encuentra a tan solo 22 kilómetros de la monumental ciudad de Ronda, famosa por su imponente Tajo, lo que permite combinar ambas visitas en una misma jornada.

Además, su proximidad con pintorescos pueblos vecinos como Cartajima o Pujerra enriquece la experiencia gastronómica de la zona, muy ligada a los productos de la tierra y la castaña.

A pesar de su ambiente de estricta montaña, Júzcar se sitúa a unos 48 kilómetros de Marbella y de los principales núcleos de la Costa del Sol, consolidándose como una excursión de contraste perfecta para los turistas que buscan alternativa al turismo de litoral.