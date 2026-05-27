La playa donde desconecta Melody: 7 kilómetros de costa, arena fina, Bandera Azul y donde comer el mejor espeto

La playa donde desconecta Melody en un montaje de JALEOS iStock

Hablar de Melody es hacerlo de una de las artistas más reconocidas de la industria española. Saltó a la fama a comienzos de los años 2000 como niña prodigio gracias a El baile del gorila, fenómeno musical que marcó a toda una generación.

Lejos de desaparecer tras aquel éxito arrollador, la artista no ha dejado de trabajar y reinventarse hasta consolidarse como una figura independiente dentro de la industria musical.

A lo largo de ese camino ha contado con el apoyo incondicional de su familia quienes, desde pequeña, han colaborado para que la intérprete llegara a lo más alto.

Melody, la última representante de España en Eurovisión, con la bandera nacional.

Melody ha hablado en numerosas ocasiones de la importancia que han tenido sus padres en su carrera y en su estabilidad emocional, especialmente en una industria tan exigente y complicada desde edades tan tempranas.

Gracias a ese entorno cercano y protector, la artista asegura haber mantenido siempre los pies en la tierra pese a la enorme exposición mediática que ha vivido desde pequeña. Quizás por eso, cuando necesita desconectar del ruido y de los focos, tiene muy claro cuál es uno de sus refugios favoritos: Fuengirola.

La localidad malagueña se ha convertido con los años en uno de los destinos preferidos de la artista para descansar y recuperar energía junto a su familia.

Con más de 7 kilómetros de costa, arena fina y algunas de las playas mejor valoradas en la Costa del Sol, Fuengirola representa para Melody el equilibrio perfecto entre tranquilidad, buen ambiente y tradición andaluza.

Además, muchas de sus playas cuentan con Bandera Azul, un distintivo que reconoce la calidad de sus aguas, servicios y compromiso medioambiental.

Pasear por el paseo marítimo, disfrutar del clima mediterráneo o simplemente relajarse frente al mar forman parte de esos pequeños planes con los que la cantante consigue alejarse por unos días de la presión profesional.

El atardecer sobre uno de los escenarios de Marenostrum Fuengirola. E. E.

Y si hay algo imprescindible de cualquier visita a Fuengirola, es la gastronomía. La zona es famosa por sus espetos de sardinas, uno de los platos más tradicionales de la costa malagueña.

Cocinados a fuego sobre barcas de arena junto al mar, se han convertido en uno de los grandes símbolos culinarios del Mediterráneo andaluz y en una parada obligatoria para quienes buscan disfrutar del auténtico sabor local.

Espetos de sardinas de Málaga.

Las playas de Fuengirola son ese lugar donde Melody puede volver a sus raíces, disfrutar de los suyos y recargar fuerzas lejos de la presión mediática.

Todo ello llega en un gran momento de su carrera. La artista acaba de anunciar nueva música y próximamente regresará a la televisión como una de las participantes de la nueva edición de El Desafío y además se incorporará como coach invitada en la próxima temporada de La Voz Kids.