La playa donde desconecta Melody: 7 kilómetros de costa, arena fina, Bandera Azul y donde comer el mejor espeto
Es en este lugar donde la cantante disfruta de su hijo y de su familia en cualquier temporada del año.
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Hablar de Melody es hacerlo de una de las artistas más reconocidas de la industria española. Saltó a la fama a comienzos de los años 2000 como niña prodigio gracias a El baile del gorila, fenómeno musical que marcó a toda una generación.
Lejos de desaparecer tras aquel éxito arrollador, la artista no ha dejado de trabajar y reinventarse hasta consolidarse como una figura independiente dentro de la industria musical.
A lo largo de ese camino ha contado con el apoyo incondicional de su familia quienes, desde pequeña, han colaborado para que la intérprete llegara a lo más alto.
Melody ha hablado en numerosas ocasiones de la importancia que han tenido sus padres en su carrera y en su estabilidad emocional, especialmente en una industria tan exigente y complicada desde edades tan tempranas.
Gracias a ese entorno cercano y protector, la artista asegura haber mantenido siempre los pies en la tierra pese a la enorme exposición mediática que ha vivido desde pequeña. Quizás por eso, cuando necesita desconectar del ruido y de los focos, tiene muy claro cuál es uno de sus refugios favoritos: Fuengirola.
La localidad malagueña se ha convertido con los años en uno de los destinos preferidos de la artista para descansar y recuperar energía junto a su familia.
Con más de 7 kilómetros de costa, arena fina y algunas de las playas mejor valoradas en la Costa del Sol, Fuengirola representa para Melody el equilibrio perfecto entre tranquilidad, buen ambiente y tradición andaluza.
Además, muchas de sus playas cuentan con Bandera Azul, un distintivo que reconoce la calidad de sus aguas, servicios y compromiso medioambiental.
Pasear por el paseo marítimo, disfrutar del clima mediterráneo o simplemente relajarse frente al mar forman parte de esos pequeños planes con los que la cantante consigue alejarse por unos días de la presión profesional.
Y si hay algo imprescindible de cualquier visita a Fuengirola, es la gastronomía. La zona es famosa por sus espetos de sardinas, uno de los platos más tradicionales de la costa malagueña.
Cocinados a fuego sobre barcas de arena junto al mar, se han convertido en uno de los grandes símbolos culinarios del Mediterráneo andaluz y en una parada obligatoria para quienes buscan disfrutar del auténtico sabor local.
Las playas de Fuengirola son ese lugar donde Melody puede volver a sus raíces, disfrutar de los suyos y recargar fuerzas lejos de la presión mediática.
Todo ello llega en un gran momento de su carrera. La artista acaba de anunciar nueva música y próximamente regresará a la televisión como una de las participantes de la nueva edición de El Desafío y además se incorporará como coach invitada en la próxima temporada de La Voz Kids.