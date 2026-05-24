Shakira: "Antes de cada concierto estiro, practico ejercicio y me hago un masaje para estar 2 horas cantando"

A sus 49 años, Shakira atraviesa uno de los momentos más intensos de su vida tanto a nivel profesional como personal. Mientras continúa arrasando con su gira internacional y ocupando titulares en todo el mundo, la artista también acaba de recibir una importante noticia judicial.

La Audiencia Nacional ha fallado a su favor en uno de sus litigios fiscales en España, obligando a Hacienda a devolverle más de 60 millones de euros. Una resolución que supone un importante alivio para la cantante tras años de enorme presión mediática y judicial.

En paralelo a esta actualidad, Shakira sigue mostrando que detrás de cada concierto existe una preparación física extremadamente exigente. La colombiana, considerada una de las performers más completas de la música internacional, mantiene una estricta rutina deportiva y alimenticia que le permite afrontar sus espectáculos.

Shakira en su concierto en la playa de Copacabana en Rio de Janeiro. Gtres

"Antes de cada concierto estiro, hago ejercicio, me hago un masaje de activación de 10 minutos, hago ejercicios de voz para calentarla y ya me empiezo a arreglar y maquillar para estar 2 horas cantando", reveló la artista en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Sus shows no solo requieren resistencia cardiovascular, sino también fuerza, coordinación y una gran capacidad física para sostener coreografías de alta intensidad durante todo el espectáculo

"Como si las 2 horas y media encima del escenario no son suficientes", bromea Shakira antes de enfrentarse a su rutina.

Una de las zonas que más trabaja es el tren inferior, especialmente glúteos y piernas. A esto se suma un intenso trabajo de abdomen y core activo, clave para mantener el equilibrio, estabilidad y resistencia durante sus actuaciones.

Además, la artista apuesta por entrenamientos HIIT, ejercicios por intervalos de alta intensidad, rutinas cortas, pero muy exigentes a nivel energético que le permiten mejorar la capacidad cardiovascular y tonificar el cuerpo en menos tiempo.

Gran parte de esta preparación está supervisada por Anna Kaiser, entrenadora especializada en celebridades que lleva más de diez años trabajando con la intérprete del Waka Waka.

La alimentación también forma parte esencial de su disciplina diaria. La cantante sigue una dieta equilibrada enfocada en mantener altos niveles de energía y favorecer la recuperación muscular.

Uno de sus desayunos habituales incluye huevos, aguacate, tomate, pan integral y un batido de frutos rojos, una combinación rica en proteínas, grasas saludables y antioxidantes.

Todo este trabajo físico cobra todavía más sentido teniendo en cuenta el gran momento profesional que atraviesa actualmente. La colombiana continúa inmersa en su gira Las Mujeres ya no lloran World Tour, convertida ya en uno de los mayores fenómenos musicales del año.

En nuestro país pasará por Madrid en una residencia histórica con múltiples fechas debido a la alta demanda. Cada evento se transforma en una experiencia cultural de doce horas de música y cultura latina.

La artista también acaba de protagonizar una de las grandes noticias musicales del momento tras lanzar junto a Burna Boy el tema Dai Dai, elegida como canción oficial de la Copa Mundial de la Fifa 2026.