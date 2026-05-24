Laura Escanes: "Tengo casi 2 millones y al día solo gasto 100 euros. Prefiero comprarme viajes en clase business que bolsos"

Las redes sociales han convertido a Laura Escanes en una de las creadoras de contenido más influyentes y mediáticas de España. Con millones de seguidores pendientes de cada paso que da, la catalana ha construido una carrera sólida dentro del universo digital.

Sin embargo, más allá de la imagen asociada al lujo y al estilo de vida que suele rodear al mundo influencer, la catalana ha sorprendido en varias ocasiones por la naturalidad con la que habla sobre el dinero y la forma en la que administra su patrimonio.

Lejos de proyectar una imagen basada únicamente en el consumo o los excesos, la creadora de contenido asegura tener una relación bastante racional con sus gastos y prioridades personales.

Laura Escanes en los Premios Ídolo 2025.

"En mi cuenta bancaria tengo casi 2 millones de euros", reveló sin tapujos en una entrevista en La Resistencia con David Broncano.

A pesar de contar con ese monumental colchón financiero, la influencer insiste en que su día a día está extremadamente alejado del derroche. Según confesó en El podcast de final de mes, "al día solo gasto 100 euros de media".

Ella misma dejó claro en qué prefiere invertir su fortuna: "No me gasto el dinero en bolsos, sino en viajar en clase business para llegar descansada y aprovechar el viaje", reveló en el espacio.

Aunque no todo es gastar, la creadora de contenido asegura que también guarda para el futuro: "Al año ahorro 200.000 euros".

Recientemente Escanes ha debido de hacer un gran desembolso económico. La influencer ha cumplido uno de sus grandes sueños en Menorca, adquirir un chalet.

La isla ha sido un destino que siempre ha considerado su refugio emocional y al que ahora podrá llamar, definitivamente, hogar.

Tal y como ha revelado en el podcast de Act2ality, la vivienda le ha costado en torno a 700.000 euros. Una cifra elevada, pero que ella misma relativiza al compararla con el mercado inmobiliario actual de algunas ciudades en España.

Esta no es la única vivienda que posee, la presentadora también cuenta con un piso en la exclusiva zona residencial de Arturo Soria, ubicada en Madrid. La propiedad la adquirió en febrero de 2023, tras anunciar su separación de Risto Mejide.

El inmueble destaca por una distribución luminosa, ya que cuenta con estancias amplias y grandes ventanales, y con una estética colorida y retro. A diferencia de las corrientes de tonos neutros, Escanes ha sabido utilizar bases claras en combinación con fuertes toques de color como el fucsia o el verde.

Más allá de las cifras, propiedad o inversiones, las declaraciones de Laura Escanes dejan entrever una relación con el dinero mucho más práctica y consciente de lo que muchas veces se presupone dentro del universo influencer.