Juan Antonio Martín, entrenador: "Para tener los brazos de Carmen Lomana haz este ejercicio 3 días por semana"

Cuando hablamos de Carmen Lomana hablamos inevitablemente de elegancia, sofisticación y una imagen que ha conseguido mantenerse prácticamente intacta con el paso de los años.

Este brillo no es fruto del azar, sino de muchos años de cuidado y escucha hacia su cuerpo. Cuando se trata de salud, si queremos llegar bien divinas debemos cuidarnos tanto por fuera como por dentro.

A sus 77 años, la empresaria cuenta con un físico envidiable, fruto de un trabajo físico y de una buena alimentación.

Carmen Lomana en un photocall. Gtres

Precisamente, uno de los aspectos que más llama la atención de Lomana son sus brazos tonificados y definidos, una zona especialmente difícil de mantener firme con el paso del tiempo.

Sobre ello ha hablado Juan Antonio Martín, un entrenador personal que ha explicado detenidamente qué se esconde detrás del misterio de estos brazos tan perfectos.

"La gente piensa que tener unos brazos firmes a partir de los 70 es cosa de milagros o de unas pocas afortunadas, pero no es así. Carmen Lomana demuestra que, con compromiso, es posible", asegura el experto.

Tú también puedes seguir los pasos de la colaboradora de televisión para llegar tan bien. Solo necesitarás compromiso y constancia y podrás lucir esas prendas sin mangas que ya han cogido polvo en tu armario de no ponértelas.

La solución es mantenerte activa. "Si trabajas la fuerza y cuidas tu alimentación, puedes recuperar funcionalidad, estética y confianza en ti misma". asegura el entrenador.

Carmen Lomana, 77 años

No te asustes, no hace falta levantar grandes pesos en el gimnasio. Encuentra los kilos que se adecúen a tu fuerza y realiza ejercicios en torno a 2 o 3 días por semana. Recuerda que esto te ayudará a mejorar tu higiene postural y a evitar posibles dolores de espalda y de hombros.

Entre los ejercicios que puedes hacer está el curl de bíceps, flexiones contra la pared, estiramientos con bandas o movilidad articular, para mantener los hombros sanos y con buen rango de movimiento.

"Trabajar la fuerza en brazos y hombros no es solo una cuestión estética. Es fundamental para mantener la postura, evitar dolores de espalda y mejorar el equilibrio", explica Juan Antonio.

Una dieta saludable

Aunque el músculo no se tonificará si no le das energía. Debes mantener una buena alimentación para que se den esos resultados. Opta por una dieta sana y combina proteínas, grasas y frutas y verduras.

No te olvides de la hidratación, una parte imprescindible en la piel de tus brazos. "Muchas veces la flacidez en los brazos se debe a la falta de hidratación", alerta Juan Antonio. Beber entre 1,5 litros y 2 litros de agua al día mejora la elasticidad de la piel y favorece la recuperación muscular.

"Lo que ha logrado Carmen no es un milagro, es el resultado de cuidarse, mantenerse activa y no abandonar su rutina", insiste @ntrenatonline.