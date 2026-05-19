El pueblo ideal para comer el mejor queso y recorrer a pie paisajes divinos: castillo del siglo IX y muralla de 5km

La piedra dorada resplandece bajo el sol mientras torres, iglesias y palacios se elevan sobre la colina con una presencia casi solemne. Desde la distancia, la silueta de la ciudad parece detenido en el tiempo, dominada por la fortaleza que vigila el horizonte.

Las calles empedradas ascienden entre fachadas históricas y plazas abiertas donde el pasado aún se siente cercano.

Ese lugar es Trujillo, una ciudad monumental donde la historia y la piedra se entrelazan, dejando la sensación de haber caminado por un escenario medieval.

El pueblo de Trujillo. Getty Images

Este lugar situado en la provincia de Cáceres, en Extremadura, se ha ganado a pulso el título de Pueblo Más Bonito de España. Se sitúa en un cerro granítico, con un casco antiguo amurallado, plazas señoriales y vistas amplias sobre dehesas y campos que rodean la villa.

Su corazón es su Plaza Mayor, cuya amplitud y colección de fachadas la han llevado a ser considerada una de las más bonitas de todo el país.

Su origen se remonta a la Edad Media y, a lo largo de los siglos, ha sido testigo de importantes acontecimientos, estando rodeada de edificios y palacios renacentistas. En el centro de la misma nos encontramos la estatua ecuestre de Francisco Pizarro, conquistador de Perú y héroe de la ciudad.

Trujillo

Entre las joyas de Trujillo también está su castillo del siglo IX, edificada sobre cimientos romanos y con vistas panorámicas sobre la llanura extremeña.

Sigamos con sus palacios señoriales, destacando el de la Conquista, construido en el siglo XVI y hogar de los descendientes de Pizarro, y el de los Duques de San Carlos.

A lo largo de tu paseo podrás ver sus murallas medievales de 5 km. Actualmente existen tramos bien conservados con torreones que permiten caminar por la antigua defensa de la villa, con vistas a la llanura y al patio trasero de la ciudad.

Una de sus entradas más emblemáticas que conecta el casco antiguo con el exterior de la villa es la Puerta de Santiago, del siglo XV. Este enclave luce los escudos de los Reyes Católicos y se hizo famoso por ser el escenario de la popular serie de Juego de Tronos.

Muy cerca de ella se encuentra el Alcázar de los Chaves, una casa del siglo XIV que sirvió como alojamiento a los Reyes Católicos en sus visitas. Actualmente funciona como colegio, pero su Torre del Homenaje sigue siendo un gran punto de interés.

Por otro lado, la Torre del Alfiler destaca como símbolo local. Actualmente alberga el Centro de Interpretación de la Historia de Trujillo.

Entre sus edificios religiosos destaca la Iglesia de Santa María la Mayor, templo gótico del siglo XIV que alberga un campanario con las mejores vistas de la ciudad.

Tras recorrer el encanto de su casco histórico, llegar a la parte gastronómica de Trujillo es casi un mandato. La ciudad cobra especial relevancia por la Feria del Queso, celebrada en la Plaza Mayor y en sus alrededores.

Trujillo.

Podrás degustar los quesos de oveja de la zona, muchos de ellos con denominación de origen o de calidad regional, elaborados con leche pasteurizada de rebaños que pastan en la dehesa.

El que se recomienda encarecidamente es la Torta del Casar, un queso en forma de cilindro que se come en cuchara. En muchos bares de Trujillo se sirve acompañado de un vino de la tierra, convirtiéndolo en un ritual casi obligado para quienes visitan Cáceres.