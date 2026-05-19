Lolita Flores: "Que me devuelvan los dos millones que me quitaron en 8 años. Vivo de alquiler y con mi hijo"

Si pensamos en la figura de Lolita Flores, resulta inevitable no detenerse en su desparpajo natural, su carisma arrollador y esa voz flamenca inconfundible. Hija de Lola Flores y miembro de una de las sagas artísticas más emblemáticas de España, Lolita ha sabido construir una trayectoria propia sin desligarse de su legado.

A lo largo de las décadas, la cantante y actriz ha demostrado una versatilidad en todos los ámbitos desarrollados. Su carrera ha estado repleta de éxitos, reconocimientos y años de trabajo constante. Sin embargo, detrás de esa fama han existido momentos complicados, especialmente en el terreno económico.

Según reveló en una entrevista en La Revuelta, su situación económica no es la que muchos se imaginan. A pesar de pertenecer a una familia legendaria y de llevar toda una vida dedicada al espectáculo, la artista ha reconocido que los problemas fiscales y determinadas circunstancias económicas han condicionado parte de su estabilidad en los últimos años.

Lolita Flores en el Festival de Málaga 2026. Gtres

"Mi patrimonio se lo llevó Cristóbal Montoro. Me hizo dos inspecciones y tuve que vender mi casa", explicó, sin contemplaciones, en el citado programa. La artista aseguró que ella, como tantos otros artistas sufrieron una "caza de brujas" en la etapa en la que el expolítico estuvo al frente del Ministerio de Hacienda.

En otra entrevista con Julia Otero confesó que, actualmente, "vivo de alquiler y con mi hijo". "Me dan ganas de llamarle y que me devuelva los dos millones de euros que me quitó en 8 años. Sin tener nada".

Pese a esta gran pérdida de dinero, Lolita ha asegurado que su mayor patrimonio "es mi familia y el público que me llena los teatros".

Y ha asegurado en varias ocasiones que su situación con Hacienda es estable: "Yo ahora estoy bien con Hacienda, gracias a Dios no debo nada".

Lolita Flores posando en el Festival de San Sebastián

No obstante, el recuerdo de aquellos años sigue pesando en su memoria. La cantante, que lleva décadas en los escenarios, lamenta que gran parte de su esfuerzo profesional se viera diluido por lo que considera abusos del sistema fiscal durante el mandato de Montoro.

Aunque esto no significa que no sea partidaria de pagar impuestos. "Por supuesto. Yo los pago todos los años. Pero una cosa es pagar impuestos y otra es que te hagan inspecciones sin venir a cuento y que luego ese dinero que a ti te han quitado vaya a otros lugares que no tienen nada que ver con los servicios públicos", respondió en Onda Cero.

De esta forma, la artista dejó claro que no rechaza la contribución fiscal, sino la forma en la que se han gestionado las inspecciones y la utilización del dinero recaudado.