El municipio español donde veranea Edu Soto: castillo del siglo XVIII, 28 km de playas y famoso por su carnaval

Huele a salitre, a gamba roja fresca y a veranos eternos de los que marcan para siempre. Hay lugares en el mapa que no son solo un destino de vacaciones, sino un hogar emocional al que siempre se necesita volver.

Para Edu Soto, ese rincón en el mundo no es una isla paradisíaca a miles de kilómetros, sino un tesoro escondido en la costa murciana donde el tiempo, sencillamente, parece detenerse.

Hablamos de Águilas, un enclave costero bañado por el Mediterráneo que ha robado el corazón del polifacético actor.

Aunque el inolvidable intérprete del 'Neng de Castefa' nació en Mataró (Barcelona), por sus venas corre sangre aguileña.

Sus padres son originarios de este municipio y esa herencia ha convertido a la localidad en su destino predilecto para desconectar del mundanal ruido.

"Siempre que vengo me encuentro", confesaba el propio humorista hace un tiempo en sus redes sociales. Y no es para menos. Águilas ofrece un equilibrio perfecto entre la tranquilidad que busca un personaje público para disfrutar junto a su pareja y sus dos hijos y el encanto histórico de una villa marinera llena de vida.

El perfil de la costa aguileña está dominado por el imponente Castillo de San Juan de las Águilas. Esta fortaleza militar del siglo XVIII, construida para defender la ciudad de los constantes ataques piratas, se erige sobre un escarpado promontorio ofreciendo unas vistas panorámicas que cortan la respiración. Es el gran emblema de un municipio que respira historia en cada rincón.

Cala de los Cocedores, en Águilas

Pero si hay algo que atrae a miles de visitantes cada verano, y que el propio Edu Soto disfruta como nadie, son sus 28 playas.

El municipio presume de una línea de costa privilegiada que intercala extensos arenales dorados con recónditas calas vírgenes.

Entre rodajes de cine, su paso por todo tipo de programas y sus proyectos con la música, la agenda del actor echa humo durante todo el año. Por eso, escapar a espacios naturales protegidos como el paisaje de las Cuatro Calas, pisar la arena de La Carolina o sumergirse en las aguas cristalinas de la playa Amarilla se convierte en una necesidad vital para el cómico.

La vida en Águilas transcurre a otro ritmo. Las mañanas al sol dejan paso a los paseos por el puerto y a los festines gastronómicos. Soto, un confeso amante del buen comer, encuentra aquí un paraíso culinario protagonizado por el pescado fresco de la lonja, la icónica gamba roja local y los tradicionales arroces marineros.

Vista de la playa de levante, con el puerto y el castillo al fondo

Más allá de la época estival, hay un momento del año en el que el municipio se transforma por completo. Águilas es mundialmente conocida por su espectacular Carnaval, declarado de Interés Turístico Internacional.

Una explosión de color, plumas y sátira donde la personalidad arrolladora y el arte de Soto encajan a la perfección.

Tanto es así que, en 2015, el Ayuntamiento le concedió el honor de ser el pregonero de sus fiestas más queridas. Aquel mes de febrero se asomó al balcón consistorial para desatar la locura entre sus paisanos, recibiendo además la preciada Máscara de Oro y el Águila Dorada como símbolos de la ciudad.

Para Edu Soto, Águilas nunca ha sido un simple destino de vacaciones. Es su ancla terrenal, el lugar donde se quita el disfraz, abraza con orgullo sus raíces y recarga las pilas frente al azul infinito del Mediterráneo.

Un rincón murciano que atrapa y que, una vez lo pisas, resulta imposible de olvidar.