El municipio ideal para visitar en primavera: castillo del siglo XIII, uno de los más bonitos de España y donde mejor se come

Imagina un pueblo encaramado a 1.140 metros, donde las murallas medievales se funden con el azul del cielo y el verde infinito de la sierra, susurrando historias de caballeros. Desde lo alto, el paisaje se abre sin límites mientras el castillo vigila en silencio.

Las calles, empinadas y de trazado irregular, obligan a recorrerse sin prisa, descubriendo balcones, rincones y miradores que parecen detenidos en el tiempo.

Se trata de Segura de la Sierra: un enclave donde la altura, la historia y la naturaleza se entrelazan en una estampa tan imponente como evocadora.

Pueblo de Segura de la Sierra en la provincia de Jaén iStock

Situada en el corazón del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas en Jaén, es esa joya andaluza que parece sacada de un cuento. Tanto es así que fue declarada como uno de los Pueblos Más Bonitos de España.

Sus raíces se remontan a épocas fenicias y romanas, pero su verdadero esplendor se produjo con la llegada de los musulmanes en el siglo VIII. Estos erigieron tres murallas concéntricas que protegían a sus habitantes de invasiones.

Su cascohistórico es una puerta abierta al medievo, un recorrido sensorial por calles estrechas y empinadas que suben y bajan como venas de piedra viva.

Declarado Bien de Interés Cultural, este núcleo amurallado conserva intacta su esencia medieval. El acceso principal se realiza por la Puerta Nueva, un imponente arco almendrado de los siglos XIV y XV. Justo al lado, el Ayuntamiento del siglo XVI presume de un bello escudo de la Orden De Santiago tallado en piedra, flanqueado por balcones de hierro forjado que ofrecen vistas al valle.

Bajando por la empinada Calle Real, te toparás con la Puerta de Catena, una joya medieval que data del siglo XIII. Muy cerca, casi sin darte cuenta, te encuentras bajo el Arco de Cavalcavia, donde el ingenio medieval te hace mirar hacia arriba para descubrir cómo un puente de piedra unía las torres para defenderse sin tocar el suelo.

Visita también la calle Caballeros Santiaguistas, el eje vital del casco. Encalada de blanco puro, está flanqueada por casas señoriales con puertas de madera pintadas en tonos verdes, azules y rojos. En sus balconadas puedes verse flores y geranios.

En el corazón de esta calle se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora del Collado, de estilo renacentista y del siglo XVI. Y no muy lejos, se encuentra la fuente imperial con gárgolas renacentistas.

Baños árabes de Segura de la Sierra Pueblos Más Bonitos de España

Tras esto, el camino te guía intuitivamente hasta sus baños árabes, excavados directamente en la roca viva con bóvedas de medio punto y pilares octogonales.

El camino toma su fin en la Torre de la Muela, restos de las murallas almohades que enmarcan patios floridos.

Aunque sin duda, su joya de la corona es el castillo. Ningún visitante puede resistirse a subir al cerro donde se erige el Castillo de la Orden De Santiago, una fortaleza mudéjar de los siglos XIII al XV que corona al pueblo.

Sus murallas, aún en pie, ofrecen vistas panorámicas espectaculares del pueblo. Su ubicación estratégica explica por qué fue clave en la frontera: desde aquí, se controlaba el paso hacia Granada.

Castillo de Segura de la Sierra Ayuntamiento de Segura de la Sierra

La fortaleza esconde curiosidades. Por ejemplo, en su patio de armas se construyó una plaza de toros del siglo XVIII. Esta es la única en España en la que los espectadores se sientan directamente en la ladera del monte.

Este pueblo, perfecto para recorrer a pie, también cuenta con rutas de senderismo y escalada. Aunque si por algo destaca en su mayoría es por su gastronomía, algo que hay que entender.

Para que la experiencia sea completa, el paseo por las calles de Segura de la Sierra debe terminar inevitablemente en la mesa. El protagonista absoluto es el cordero, cuya carne, tierna y jugosa, se deshace en el paladar.

Pero si hay algo que define el carácter de esta sierra es el ajoatao. Un puré de patatas con ajo y aceite y que acompaña a cualquier carne. Al caer la tarde con el frío, el cuerpo pide guisos de cuchara como los andrajos, los galianos o la gachamiga.

Como se ha podido comprobar, Segura de la Sierra no es solo un destino, sino una experiencia que respira historia, tradición y naturaleza.