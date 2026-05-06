El municipio medieval ideal para recorrer a pie: muralla del siglo XIII, templo del vino y la historia de El Empecinado

En el corazón de la provincia de Burgos se esconde un rincón donde el tiempo parece haberse detenido. Hablamos de Roa de Duero, un encantador municipio de poco más de 2.000 habitantes que lo tiene todo para convertirse en tu próxima escapada perfecta.

A muy poca distancia en coche de las grandes ciudades, este destino castellanoleonés es el secreto mejor guardado para quienes buscan historia, buena gastronomía y paseos inolvidables lejos del habitual bullicio urbano.

Recorrer sus calles empedradas a pie es realizar un auténtico viaje en el tiempo. Su conjunto urbano está marcado por los restos de su imponente muralla del siglo XIII. Este espectacular baluarte defensivo fue mandado construir por la reina doña Violante de Aragón, esposa de Alfonso X el Sabio.

Caminar descubriendo tramos antiguos como la Puerta de San Juan, o admirar la imponente majestuosidad gótica de la excolegiata de Nuestra Señora de la Asunción, supone una delicia monumental que enamora rápidamente a cualquier viajero.

Pero si hay algo que define a este mágico municipio burgalés es su indiscutible capitalidad vinícola. Roa de Duero es mundialmente conocida por ser el auténtico templo del vino de nuestro país. No en vano, aquí se encuentra la mismísima sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

Acercarse a su espectacular mirador, bautizado popularmente como el "Balcón del Duero", regala al visitante unas vistas panorámicas sobrecogedoras, donde el río serpentea entre interminables hectáreas de viñedos que cambian de color con cada nueva estación.

Además de sus vinos de fama internacional, la villa atesora un peso histórico envidiable. Sus rincones fueron testigos directos de los últimos días de uno de los grandes héroes de la Guerra de la Independencia: Juan Martín Díez, inmortalizado para siempre como 'El Empecinado'.

Este legendario líder guerrillero plantó cara con enorme éxito a las tropas de Napoleón y defendió férreamente sus ideales hasta su trágica muerte. Fue ajusticiado en la misma plaza mayor de esta localidad en el año 1825, convirtiendo a Roa en un lugar de culto para los apasionados de nuestro pasado.

Una figura tan fascinante no podía quedar en el olvido. Por ello, la plataforma Prime Video ha estrenado el documental Las últimas horas de El Empecinado. Esta impecable producción, llevada a cabo por El Rugido Producciones (productora de EL ESPAÑOL) en colaboración con el Ayuntamiento de Roa, indaga minuciosamente en los días finales del hombre que logró desafiar a todo un imperio.

'Las últimas horas de El Empecinado'

La obra, bajo la magistral dirección de Miguel Toral, desentraña una biografía tan apasionante y llena de intrigas que, según sus creadores, bien podría enmarcarse en el exitoso género del true crime moderno.

Precisamente, el rodaje de esta cuidada obra documental y el innegable magnetismo enológico de la comarca han convertido a Roa de Duero en un polo de atracción para numerosos rostros conocidos. Figuras ilustres del periodismo, como Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de este periódico, y Nieves Herrero, han recorrido recientemente sus históricas calles para grabar y profundizar en el legado del héroe local.

'Las últimas horas de El Empecinado', el documental del héroe que desafió a Napoleón que puedes ver en Prime Video

A ellos se suma una interminable lista de personalidades, desde la mismísima realeza e históricos monarcas, hasta destacados actores, deportistas y grandes chefs que escapan frecuentemente a este oasis burgalés. Todos buscan lo mismo: disfrutar del mejor lechazo asado y de la privacidad y el silencio que brindan sus exclusivas bodegas centenarias.

Roa de Duero se erige, en definitiva, como una de las propuestas más completas y apetecibles del panorama nacional. Es una localidad pensada para caminar sin mirar el reloj, respirar aire puro, brindar con los mejores caldos del mundo y empaparse de las páginas más épicas de nuestra historia. Un tesoro castellano que merece ser descubierto paso a paso.