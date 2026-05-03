El pueblo español donde Antonio Orozco se refugia: 31.500 habitantes, 18 kilómetros de costa y un palacio e iglesia del s. XVII

Con más de 26 años de trayectoria musical a sus espaldas, Antonio Orozco (53 años) ha encontrado su equilibrio personal lejos de los focos y el estruendo de las giras multitudinarias. Hace tiempo fijó su residencia en uno de los rincones más emblemáticos de la costa catalana.

Sitges, la villa marinera que combina el espíritu bohemio del Modernismo con la sofisticación internacional, se ha convertido en el santuario del cantante.

Con una población de 31.500 habitantes, el municipio ofrece el anonimato y la paz que el artista busca para su día a día.

El patrimonio histórico de Sitges se articula en torno a la silueta de la icónica iglesia de San Bartolomé y Santa Tecla (siglo XVII) , un baluarte del siglo XVII que preside el horizonte marítimo desde lo alto del Baluard.

Pasear por su casco antiguo es realizar un viaje al Modernismo catalán, con paradas obligatorias en el Museu del Cau Ferrat -antigua casa-taller de Santiago Rusiñol- y el Palacio de Maricel, joyas arquitectónicas que albergan colecciones de arte excepcionales.

A esta riqueza monumental se suma la Ruta de los Indianos, un recorrido por las elegantes mansiones neoclásicas construidas por los sitgetanos que regresaron enriquecidos de las colonias americanas, dejando una huella de sofisticación en cada fachada.

Cala Morisca, en Sitges. Sitges At Any Time.

Un total de 17 playas

En el plano natural, el municipio presume de un litoral privilegiado que se extiende a lo largo de 18 kilómetros de costa, donde se intercalan hasta 17 playas de perfiles muy diversos.

Desde la vibrante y cosmopolita Platja de Sant Sebastià, reconocida internacionalmente por su encanto urbano, hasta las calas más recónditas y salvajes que se esconden en el extremo sur, el entorno marítimo de Sitges es un referente de calidad y aguas cristalinas.

Este ecosistema litoral se complementa con la cercanía del Parque Natural del Garraf, un macizo de roca caliza que ofrece rutas de senderismo entre paisajes lunares y una biodiversidad única, convirtiéndose en el pulmón verde que abraza a la localidad.

Sitges. @sitgesturisme

Más allá de sus monumentos y paisajes, el interés turístico de Sitges reside en su capacidad para reinventarse a través de una agenda cultural de primer orden.

La villa es sede del prestigioso Festival Internacional de Cine Fantástico, que cada octubre atrae a las figuras más relevantes del celuloide mundial, así como de un Carnaval cuya espectacularidad y colorido son referentes en todo el Mediterráneo.

Esta efervescencia se completa con una infraestructura de lujo que incluye puertos deportivos de vanguardia y una oferta gastronómica que eleva el producto local, consolidando a Sitges como un destino donde la tradición marinera y la exclusividad internacional conviven en perfecto equilibrio.

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La vida familiar de Antonio Orozco

Orozco reside en una propiedad familiar de aproximadamente 200 metros cuadrados, ubicada en una de las urbanizaciones más exclusivas de la localidad.

La vivienda, situada estratégicamente entre la brisa del Mediterráneo -que baña los 18 kilómetros de litoral y las 17 playas del municipio- y la serenidad de un campo de golf cercano, es el centro de operaciones donde el músico compagina su faceta creativa con la crianza de sus hijos.

Cabe recordar que la vida familiar de Orozco en Sitges está marcada por el fuerte vínculo con sus dos descendientes.

Su hijo mayor, Jan Orozco Prat, nacido en 2006 fruto de la relación del cantante con Susana Prat (quien falleció en 2017), ya sigue los pasos artísticos de su padre. A sus 20 años, Jan se ha hecho un nombre propio en la industria como músico, productor y DJ, compartiendo a menudo su evolución creativa desde el estudio que poseen en el hogar familiar.

Junto a ellos crece la pequeña Antonella, nacida a finales de 2021, que ha llenado de vitalidad la casa y de la que el cantante siempre se muestra orgulloso, manteniendo con discreción la identidad de la madre.

Sitges, con su luz única y su vibrante oferta cultural que incluye desde el Festival de Cine hasta sus tradicionales museos de arte, se confirma así como el entorno ideal para que la familia Orozco continúe su camino, protegida por la silueta del Baluard y el susurro de las olas.