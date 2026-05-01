El pueblo español ideal para recorrer a pie: 4 puentes, piscinas naturales, calzada romana y 7.700 habitantes

A poco más de 50 kilómetros de la capital, donde el asfalto se rinde ante la verticalidad de los pinos silvestres, se encuentra uno de los pueblos más bonitos de la Sierra de Madrid.

El municipio, protegido por el manto del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, no es otro que Cercedilla.

Con una población de 7.700 habitantes, este lugar se ha consolidado como el destino perfecto para quienes buscan recorrer a pie una localidad con historia. Y en plena naturaleza.

Caminar por sus calles y sus espacios verdes es, literalmente, pisar el pasado. Y es que Cercedilla alberga uno de los tramos mejor conservados de una calzada romana que forma parte del Itinerario de Antonino, (una recopilación de las rutas del Imperio Romano redactada en el siglo III d.C.), conocida como la Vía XXIV.

Calzada romana de Cercedilla. Comunidad de Madrid.

Esta calzada romana, que data del siglo I d.C., fue construida bajo el mandato del emperador Vespasiano, aproximadamente hacia el año 76 o 77 d.C.

Servía para unir las dos vertientes de la sierra: la cara sur de la Sierra de Guadarrama, (que pertenece a la Comunidad de Madrid) y el Valle de Valsaín (en la vertiente norte, en la provincia de Segovia).

El propósito original de la calzada era facilitar el movimiento de las legiones y el transporte de mercancías entre las dos submesetas de la península.

Aunque el trazado es romano del siglo I, es importante destacar que la calzada sufrió una remodelación masiva en el siglo XVIII (bajo el reinado de Carlos III).

Por esta razón, gran parte del empedrado que los senderistas pisan hoy en día no es el original romano, sino una reconstrucción borbónica realizada para mejorar el paso de los carruajes reales hacia el Palacio de La Granja.

El acceso a la Caminería histórica del Valle de la Fuentefría, que forma uno de los conjuntos patrimoniales más singulares de la Comunidad de Madrid, es gratuito y puede realizarse a cualquier hora.

El horario de apertura del Centro de visitantes del Parque Nacional Sierra de Guadarrama - Valle de la Fuenfría (carretera de las Dehesas, km 2) es de miércoles a viernes, de 10:00 a 15:00 horas y sábados, domingos y festivos, de 10:00 a 18:00 horas.

Los cuatro puentes situados en el Valle de la Fuenfría son otras de las piezas clave del patrimonio de Cercedilla. Se trata de cuatro puentes con base original del siglo I (La Venta, Descalzo, Enmedio y el de la Fuenfría) que han resistido el paso de los siglos y las inclemencias de la montaña.

Aunque todos ellos fueron reforzados en el siglo XVIII para las rutas reales de los Borbones, aún conservan el espíritu de los ingenieros imperiales que trazaron este paso estratégico.

Parque Recreativo de Las Berceas, en Cercedilla. Ayuntamiento de Cercedilla.

Las Berceas, oasis en la Fuenfría

Para quienes prefieren el agua al sendero, o buscan el broche final a una caminata, Cercedilla ofrece las piscinas naturales de Las Berceas.

Situadas dentro del Parque Recreativo de Las Berceas (Carretera Fuenfría, M-966 Km 3,9), en el precioso entorno de Valle de la Fuenfría, este complejo recreativo destaca por sus dos grandes vasos que albergan cerca de 2 millones de litros de agua tratada, pero que fluye directamente de los arroyos de la zona.

Sumergirse en ellas es una experiencia no apta para frioleros. Lo cierto es que el agua está helada. Pero el entorno es inigualable. Verdaderamente encantador.

Las 30 hectáreas de extensión del complejo cuentan con merenderos, vestuarios, duchas, aseos, bar, enfermería, zona de césped para tomar el sol. Muy cerca hay también un parque de aventura en los árboles.

Bañarse rodeado de pinos centenarios a más de 1.300 metros de altitud es un lujo de la naturaleza que atrae cada verano a miles de visitantes en busca de temperaturas más amables que las de la meseta.

Puerta de entrada al Parque Nacional

Más allá de sus muros de piedra y su agua cristalina, Cercedilla es el pulmón de Madrid. Al encontrarse en pleno Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el municipio funciona como punto de partida para rutas icónicas de senderismo, como el Camino Schmidt o la ascensión a los Siete Picos.

Entre los tesoros de este pueblo, cabe resaltar algunos rincones que narran la evolución industrial de la sierra, como la histórica Fábrica de la Luz, una de las pioneras en la electrificación serrana.

Monumento a Paco Fernández Ochoa en Cercedilla. (Cruccone), Wikipedia.

Por su parte, el Museo del Esquí rinde tributo a la profunda vinculación del municipio con los deportes de nieve. Tan estrecha relación tiene su máximo exponente en la figura de Paco Fernández Ochoa, el primer campeón olímpico de invierno de España, quien residió en esta localidad junto a toda su familia.

En el corazón del pueblo destaca el monumento erigido en su honor, una estatua que fue inaugurada el 1 de septiembre de 2006, apenas dos meses antes del fallecimiento del deportista.

Aquel emotivo acto contó con la presencia del propio esquiador y estuvo respaldado por la Familia Real, representada por las infantas Elena y Cristina, quienes acompañaron al "campeón de oro" en su último homenaje público.

A día de hoy, Cercedilla sigue siendo ese refugio donde el aire es más puro y el tiempo parece ir más despacio que en las grandes ciudades. Un pueblo que demuestra que, a veces, la mejor forma de avanzar es caminar, sin prisa, por donde lo hicieron nuestros antepasados hace más dos mil años.