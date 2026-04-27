El refugio de los Tous: Parque Natural con 14.000 hectáreas, faro de 1853 y pueblo de 2.906 habitantes con joya de Dalí

El matrimonio Tous tiene una casa frente al mar en el Cabo de Creus, en el municipio de Cadaqués. Montaje de EL ESPAÑOL.

Existe un lugar donde la Península Ibérica se rinde finalmente ante el Mediterráneo. Un paraje donde la tramuntana ha esculpido las rocas hasta convertirlas, casi, en un paisaje casi lunar.

Es el Cabo de Creus, el punto más oriental de nuestra geografía y el refugio predilecto de Rosa Oriol (80 años) y Salvador Tous (83).

En este promontorio abrupto de 672 metros de elevación, el matrimonio ha encontrado el escondite perfecto para desconectar y escapar del mundanal ruido.

La casa de los famosos joyeros se encuentra en la provincia de Gerona, al norte del golfo de Rosas, en el extremo más septentrional de la Costa Brava, donde la geografía española se estira hasta tocar el último rayo de sol del amanecer.

Cabo de Creus. iStock

Un complejo residencial familiar

Este sitio, dentro de un entorno que fue declarado Parque Natural en 1998 y que protege un total de 14.000 hectáreas (repartidas entre tierra y mar), es el punto más oriental de la península ibérica. Por tanto, es un sitio idóneo en el que ver amaneceres de auténtico ensueño.

Aquí, la naturaleza salvaje convive con el rastro de la historia y la exclusividad de una de las grandes fortunas catalanas. Dentro de este ecosistema de roca y salitre destaca una de las propiedades más codiciadas de la zona: el complejo residencial de la familia Tous.

Sí, decimos 'complejo' porque lo que se han construido en la zona es mucho más que una casa.

Sobre un acantilado, con vistas directas al mar, enormes ventanales y una original piscina en forma de triángulo, la residencia, de una sola planta, consta de una vivienda principal y otras anexas. Una para cada una de las tres hijas de la pareja: Jana, Julie y Robin Olivé.

Situado en el área de Sol Ixent, entre el núcleo urbano de Cadaqués y el faro, las viviendas se integran casi de forma invisible en el paisaje costero.

Y es que si algo buscaron los Tous cuando se construyeron su casa en este emplazamiento es que las líneas arquitectónicas respetaran la orografía del acantilado.

La típica estampa de Cadaqués. iStock

El magnetismo de Cadaqués

Cadaqués, el término municipal donde está la propiedad, es uno de los pueblos marineros con más encanto de la Costa Brava.

Sus casas blancas y calles estrechas han seducido históricamente a figuras de la talla de Salvador Dalí. El artista se enamoró de este pueblo poco después de ser repudiado por su familia, de Figueres.

En 1930, el pintor surrealista escogió el Port Lligat, una coqueta calita al norte de la localidad, para fijar su residencia. Decía que era "el lugar más bonito del mundo". Su presencia aún se siente en la casa-museo de Portlligat.

Vivió y trabajó aquí durante más de 50 años, hasta la muerte de su esposa Gala en 1982, cuando decidió instalarse en el Castillo de Púbol.

Cadaqués. Null Factor (Pexels).

Un faro de 1853 y huellas románicas

El Cabo de Creus, por su parte, ofrece una riqueza cultural que compite con su imponente geografía. El recorrido por el parque tiene como parada obligatoria su faro, construido en 1853 sobre los cimientos de una antigua torre de vigía.

Es el segundo faro más antiguo de Cataluña y su luz sigue guiando a los navegantes en uno de los tramos más traicioneros de la Costa Brava.

Pasear por el Cabo de Creus es adentrarse en un mundo donde el asfalto no tiene cabida. Con sus calas vírgenes de aguas cristalinas y sus senderos que parecen sacados de una novela de aventuras, no es de extrañar que los joyeros más populares del país hayan elegido este promontorio rocoso para descansar.

Cadaqués. Pexels.

Aquí, en el extremo más oriental de España, el único ruido que se permite es el del viento golpeando contra los acantilados de pizarra.

Muy cerca de allí, la historia se vuelve piedra en el Monasterio de Sant Pere de Rodes. Aunque técnicamente está situado en la sierra de Rodes, este conjunto románico domina visualmente todo el Parque Natural.

Sus vistas al mar son, sencillamente, sobrecogedoras. Y ofrecen una panorámica que abarca desde la frontera francesa hasta la inmensidad del Mediterráneo.

Durante décadas, la residencia de los joyeros ha sido un punto de encuentro de la alta sociedad que busca privacidad absoluta.

Es el rincón de lujo silencioso donde amigos íntimos de la pareja, como Telma Ortiz (52), hermana de la reina Letizia (53), han disfrutado en varias ocasiones de algunos periodos de descanso, aprovechando la seguridad y el aislamiento que ofrece la zona de S'Alqueria.

En estos tiempos de prisas, ruido y estrés, sus coordenadas regalan al visitante los más preciados obsequios: la naturaleza en estado casi salvaje y el aislamiento absoluto.