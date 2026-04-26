Parece Turquía, pero es España: la mayor mina de oro del siglo I a. C. del Imperio Romano y Patrimonio de la Humanidad

Sobre el mapa de El Bierzo se alza un espejismo de arcilla. La tierra se abre en formas imposibles, como si hubiera sido moldeada. Montículos rojizos, galerías ocultas y paredes que parecen esculpidas por un sueño recuerdan, inevitablemente, a los paisajes de Capadocia.

Sin embargo, aquí la huella es distinta: no solo es el viento quien talla, sino también la historia, que late bajo cada corte de la montaña.

Hablamos de Las Médulas, un paisaje único donde la luz juega sobre la arcilla y el ocre y donde todo parece irreal, casi suspendido entre lo natural y lo fantástico.

A este lugar se le conoce como "la Capadocia española" y no es para menos, sus picos rojizos, las formas caprichosas de las rosas y ese paisaje casi de "cuento de hadas" son los responsables.

Las Médulas son un conjunto montañoso en el que los romanos excavaron durante siglos para extraer oro. Con esta práctica crearon así un paisaje de picos rojos y terrazas espectaculares.

Situadas en la comarca de El Bierzo, provincia de León, junto al río del valle Sil, en su momento, fue la mayor mina de oro a cielo abierto del Imperio Romano. Se calcula que los romanos empezaron a trabajarla en época de Augusto, siglos I a. C. y I d. C.

Su forma de operar era utilizar un sistema hidráulico gigantesco conocido como ruina montium y que hoy todavía asombra por su escala y precisión. Consistía en construir más de 600 km de canales que captaban el agua de ríos. Ese agua corría por pendientes muy suaves y se concentraba en galerías excavadas dentro de la montaña.

Cuando se abrían las compuertas, la presión y el caudal arrasaban las laderas desmontando literalmente la roca y arrastrando las tierras auríferas hacia grandes lavaderos.

Allí, las corrientes más lentas dejaban sedimentar el oro, que se separaba de las arenas en unos conos que hoy configuran el paisaje actual de Las Médulas.

Se estima que los romanos pudieron extraer entre 4.000 y 5.000 kilos de oro durante todo el periodo de explotación.

Con todo este proceso, se quedó un paisaje de pináculos rojizos, valles rellenos de escombros y lagos. Un enclave que fue declarado Bien de Interés Cultural, después Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y, además, Monumento Nacional.

Hoy en día es un paraje donde se mezcla historia, geología y naturaleza. Es el lugar perfecto para disfrutar de sus miradores y sus espectaculares vistas, de sus rutas y senderos y de sus actividades como la observación de aves o practicar padel-surf.

Así, el contraste entre las arenas rojizas y el verde de los bosques de castaños y robles hacen que el paisaje se parezca a la Capadocia en Turquía.