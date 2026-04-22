El municipio español Patrimonio de la Humanidad: torre del siglo XIV, cuevas del Paleolítico y playas para surfear

Vista costera de la ciudad de Deba y la playa de arena en el País Vasco, España iStock

El rugido del mar Cantábrico se mezcla con acantilados de piedra que guardan millones de años de historia. Un paisaje que no solo se observa sino que se siente en cada golpe de ola y en cada capa de roca que asoma el horizonte.

Aquí existe el equilibrio entre la fuerza del mar y la solidez de la tierra. No es solo costa, es también memoria: la de sus formaciones geológicas únicas y la de un pasado que aún resuena entre caminos y antiguas leyendas.

En Deba, el mar bravo, la piedra ancestral y el alma vasca crean un escenario tan salvaje como auténtico.

Este encantador pueblo en el extremo occidental de Gipuzkoa, en el País Vasco, posee una gran belleza natural. Rodeado de pequeñas cumbres y paisajes verdes intensos, ofrece un legado histórico milenario que fusiona prehistoria, naturaleza viva y el estilo gótico vasco.

Deba alberga uno de los conjuntos prehistóricos más ricos de la cornisa cantábrica que datan de una ocupación humana desde hace 200.000 años.

Entre sus yacimientos clave encontramos la Cueva de Ekain, Patrimonio de la Humanidad, con pinturas rupestres de bisontes, caballos y ciervos o las Cuevas de Praileaitz, Ermittia y Urtiaga en los que se han encontrado restos de neandertales y de cromañones y herramientas líticas así como huesos de osos cavernarios o fauna extinta.

Este territorio también conserva parte de su historia en la Edad Media. Si paseas por su casco histórico podrás disfrutar de su rico patrimonio gótico y barroco.

No puedes perderte la Iglesia de Santa María, Monumento Nacional desde 1931. Esta joya del siglo XV es una clara representación del gótico vasco que destaca por su portada policromada su claustro renacentista y sus impresionantes retablos.

A pocos pasos, en la Plaza Zaharra, se encuentra el Ayuntamiento con esencia barroca vasca. Junto a él, el Paseo Cubierto y Mercado Municipal, declarado Bien Cultural.

No menos cautivador es el Palacio Aguirre del sigloXVII. Este edificio es el máximo exponente de la arquitectura civil señorial.

Durante el movimiento romántico, tuvo mucha importancia ya que acogió a grandes personalidades como ValerianoBécquer o José Zorrilla.

Además de este edificio, hay que destacar la Torre de Alós. Esta fortificación del siglo XIV contaba con una ubicación estratégica en la cuenca baja del Deba. Aunque ahora está en ruinas, antaño dominaba accesos fluviales y caminos comerciales.

Ecosistema dinámico

En tu visita a Deba no te puedes perder las marismas de Casacampo. Un humedal costero poco conocido en la desembocadura de la ría de Deba.

Es muy recomendable recorrerlo a pie y divisar cómo cambia el paisaje en función de las mareas.

Dos veces al día, durante la marea alta, el agua marina penetra por la ría y cubre los fangales, canales y juncales salinos del humedal. En marea baja, se drena parcialmente dejando expuestos los lodos y la vegetación.

También debes visitar su paseo marítimo. Este bordea prácticamente toda la costa de Deba pasando por la playa de Santiago, su playa más famosa. Esta cuenta con una longitud de 400 metros, es de arena fina y es perfecta para familias y para aquellos que quieran practicar deportes acuáticos como el surf.

No hay que olvidar que Deba forma parte del Geoparque de la Costa Vasca, famoso por sus formaciones de flysch. El flysch es una formación geológica sedimentaria única, caracterizada por la alternancia rítmica de capas delgadas de rocas duras con otras más blandas, depositadas hace millones de años en fondos marinos.

En este territorio destaca el flysch negro, la formación geológica más antigua y enigmática del biotopo, datada en el Cretácico inferior (hace 106-100 millones de años).

Pasear por Deba es adentrarse en la historia milenaria pasando por una geología única y una costa vibrante.