Parece Versalles, pero es España: el pueblo español con palacio del s. XVIII, 26 fuentes, fábrica de vidrio de 1770 y Parador

Palacio de La Granja de San Ildefonso, en Segovia. Turismo Real Sitio de San Ildefonso.

A los pies de la Sierra de Guadarrama, el tiempo parece haberse detenido en una época de pelucas empolvadas y sueños imperiales.

La Granja de San Ildefonso, un municipio que destila elegancia en cada esquina, es uno de los destinos más espectaculares de España, ganándose por derecho propio el apodo del 'Versalles español'.

Todo ello con una importante ventaja: se encuentra a tan solo 80 kilómetros de la capital. Y a unos 12 de la ciudad de Segovia.

Este Real Sitio, nacido del deseo del rey Felipe V de crear un refugio que le recordara a la corte francesa de su infancia, ofrece hoy al visitante una experiencia que combina la majestuosidad arquitectónica con una naturaleza domesticada por el hombre.

El mayor tesoro de La Granja reside en sus jardines. Extendiéndose por más de 600 hectáreas, este espacio verde alberga un conjunto de 26 fuentes monumentales, consideradas uno de los mejores ejemplos de ingeniería hidráulica del siglo XVIII en el mundo.

El Palacio de La Granja de San Ildefonso cuenta con 26 fuentes monumentales. Turismo Real Sitio de San Ildefonso.

Fuentes monumentales

Esculpidas en plomo para imitar el bronce o el mármol, las fuentes representan escenas de la mitología clásica, como La Cascada Nueva, Apolo o la espectacular Fama.

Verlas en funcionamiento es un espectáculo poco frecuente y codiciado: gracias a la presión natural del agua que baja de la montaña, las fuentes lanzan chorros que alcanzan alturas asombrosas, recreando el esplendor barroco de la corte de los Borbones.

Debido a la necesidad de preservar el sistema hidráulico original, el espectáculo de las fuentes en funcionamiento no se produce de forma continua.

Palacio de La Granja de San Ildefonso, en Segovia. Turismo Real Sitio de San Ildefonso.

Por lo general, la temporada de encendido tiene lugar en tres festividades clave en las que se ponen en marcha los juegos de agua más espectaculares.

Estas son: el 30 de mayo (con motivo de la festividad de San Fernando), el 25 de julio (día de Santiago Apóstol) y el 25 de agosto (se celebra San Luis, patrón de la localidad). En estas jornadas, vecinos y visitantes se agolpan en los jardines para ver el agua alcanzar su máxima altura.

La Real Fábrica de Cristales

Pero el patrimonio de La Granja no se limita a sus palacios y jardines. El pueblo alberga la Real Fábrica de Cristales de La Granja, fundada en 1770 bajo el amparo de la Corona.

Este edificio es una joya de la arquitectura industrial de la Ilustración y sigue siendo hoy un referente internacional en la fabricación artesanal de vidrio.

En su interior, el visitante puede contemplar el trabajo de los maestros sopladores que, con técnicas centenarias, siguen dando forma a lámparas de araña y piezas de cristalería que adornan los palacios más prestigiosos del mundo.

El museo de la fábrica, que abre de martes a domingo, es una parada obligatoria para entender cómo la técnica y el arte se unieron para crear una industria que puso a España en la vanguardia del diseño hace tres siglos.

Parador de La Granja. Paradores.

El Parador: antigua Casa de los Infantes

Para completar la experiencia, La Granja cuenta con un Parador de Turismo único, ubicado en la antigua Casa de los Infantes, mandada construir por Carlos III en el siglo XVIII para sus hijos, los infantes Gabriel y Antonio.

Este edificio, perfectamente rehabilitado, combina la sobriedad del diseño palaciego con las comodidades modernas, permitiendo a los huéspedes dormir entre muros cargados de historia.

Moderno e histórico a la vez, el Parador de La Granja cuenta con 127 habitaciones, restaurante y spa. Además, dispone de tres patios interiores en cuatro alturas, visibles a través de galerías de arcos de medio punto.

Junto a la Casa de los Infantes se encuentra el antiguo Cuartel de la Guardia de Corps, que acoge hoy el moderno Centro de Congresos y Convenciones. Este exclusivo escenario dispone de 16 salas de reuniones con capacidad para más de 600 personas.

Palacio de La Granja de San Ildefonso, en Segovia.

Un destino para recorrer a pie

El Real Sitio de La Granja de San Ildefonso, declarado conjunto Histórico Monumental, fue el palacio favorito de Felipe V.

En el Palacio Real destaca la rica decoración interior, el Museo de Tapices, la Sala de Mármoles y los majestuosos jardines de forma francesa.

Interior del Palacio de La Granja de San Ildefonso. Turismo Real Sitio de San Ildefonso.

Pasear por La Granja es deleitarse con sus calles empedradas, sus plazas porticadas y la impresionante Colegiata, que forma parte del conjunto palaciego.

Con una oferta cultural que abarca desde la historia monárquica hasta la tradición artesana, este rincón de Segovia demuestra que no hace falta cruzar los Pirineos para sentirse en el corazón de la Europa más aristocrática. Un lugar en el que es posible realizar un viaje sensorial, y fascinante, al siglo XVIII.