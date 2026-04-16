El pueblo medieval perfecto para recorrer a pie: 50 habitantes, un castillo del siglo XII y calles empedradas

Existe un lugar en España donde el reloj se detuvo hace siglos, un rincón de la geografía soriana que parece haber sido diseñado para el retiro espiritual de un caballero medieval.

Hablamos de Calatañazor, una joya arquitectónica que se alza sobre una roca desafiando el paso de los años y que se ha convertido en el destino predilecto para quienes buscan la paz absoluta en un entorno de piedra, madera y sabina.

Cruzar el arco de entrada a esta villa es, literalmente, atravesar una puerta temporal. Sus calles, empedradas con cantos rodados que exigen un calzado cómodo y un ritmo pausado, están flanqueadas por casas de una arquitectura popular única.

Aquí, el entramado de madera de sabina y las paredes de adobe y piedra crean una atmósfera que atrapa al viajero desde el primer paso, recordándonos que la belleza no necesita de grandes lujos modernos.

Lo más fascinante de este enclave es la resistencia de su gente. Actualmente, el censo de Calatañazor apenas roza la cincuentena de habitantes, una cifra que convierte al municipio en un ejemplo vivo de la denominada "España Vaciada", pero con una dignidad inquebrantable.

El municipio es famoso en los libros de historia por la legendaria batalla donde, según las crónicas, "Almanzor perdió su tambor" en el año 1.002.

Esa mística guerrera aún se respira al caminar hacia las ruinas de su castillo del siglo XII. Desde lo alto de su torre de homenaje, la vista del valle de la sangre es sencillamente sobrecogedora, ofreciendo una panorámica de la estepa soriana que corta la respiración.

Ejemplo de casa típica con sus chimeneas cónicas

Recorrer Calatañazor a pie no es solo una actividad física, es un ejercicio de introspección. El sonido del viento entre las chimeneas cónicas y el crujir de la madera vieja son los únicos compañeros en un paseo que suele culminar en la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo.

Este templo mezcla el románico más puro con detalles de épocas posteriores, como su retablo barroco, custodiando siglos de fe y tradiciones en una de las provincias más despobladas, pero también más mágicas, de Europa.

Para los amantes de la fotografía y la naturaleza, este pueblo ofrece una paleta de colores ocres y grises que cambian con la luz del atardecer.

Muy cerca, el Monumento Natural de La Fuentona complementa la visita con sus aguas cristalinas, pero es en el silencio de las calles de Calatañazor donde realmente se siente el peso de la historia.

Calatañazor

No es de extrañar que directores de cine como Orson Welles cayeran rendidos ante sus encantos, utilizándolo como escenario para su obra maestra Campanadas a medianoche.

Finalmente, no se puede abandonar la villa sin probar su gastronomía local, marcada por el aroma de la trufa negra de Soria y los asados tradicionales.

Calatañazor no es solo un pueblo para visitar; es un refugio de resistencia frente a la prisa del siglo XXI, un lugar donde el único requisito es saber escuchar el silencio de la historia y dejarse llevar por la inercia de un pasado que se niega a desaparecer.