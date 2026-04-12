El pueblo español Patrimonio de la Humanidad para recorrer a pie: 200 habitantes, cuna del castellano y un monasterio del siglo VI

Son muchos los lugares de España que esconden auténticas maravillas por descubrir. No hace falta irse muy lejos para apreciar la riqueza histórica, cultural y paisajística que tenemos a nuestro alrededor.

A veces, solo basta con desviarse del camino habitual para encontrar rincones que parecen detenidos en el tiempo.

Uno de ellos es San Millán de la Cogolla, un pequeño enclave situado a los pies de la Sierra de la Demanda en La Rioja que destaca por su enorme valor histórico.

Con tan solo 214 habitantes, este pueblo está rodeado de montañas y naturaleza en las que se mezcla historia medieval y orígenes. Por ello, es una de las visitas más importantes para quien busca patrimonio con contenido histórico real.

Pese a que en superficie también es pequeña, en torno a unos 31–41 km², San Millán de la Cogolla esconde varios puntos que merecen la pena visitar.

Una encantadora calle en San Millán de la Cogolla, La Rioja, España iStock

Uno de ellos es el Monasterio de Suso, el núcleo más antiguo y profundo del pueblo construido en el siglo VI.

Se encuentra en la ladera de la montaña, a unos 2 km por encima del pueblo, junto al río Cárdenas. Su nombre "suso" viene del castellano antiguo que significa "arriba" y se opone a "yuso", nombre que recibe el segundo monasterio.

Suso, que conserva hoy una iglesia pequeña pero muy significativa, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997, por su valor histórico, artístico, religioso y, sobre todo, lingüístico y literario.

Unido a esto, muy poca gente sabe que San Millán de la Cogolla está considerada la "cuna del castellano".

Es en este monasterio es donde se conservan las llamadas Glosas Emilianenses, anotaciones en romance junto a textos latinos que representan las primeras palabras escritas en castellano.

Por esta razón, la UNESCO subraya a este lugar como una clave en los orígenes de la escritura española.

El Escorial de La Rioja

También destaca el Monasterio de Yuso, o, como hemos explicado según su etimología, "el de abajo".

Fue construido mucho después y apodado como "El Escorial de La Rioja" por sus dimensiones e importancia cultural.

Monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla, La Rioja, España iStock

Se erige en la parte baja del valle, junto al río Cárdenas y hoy está habitado por frailes agustinos recoletos.

Aunque se desconoce la fecha exacta, es a partir del siglo XII cuando este monasterio se convierte en el principal de la comunidad benedictina, mientras que Suso queda como el antiguo y más espiritual.

Lo que destaca de este edificio es su gran claustro renacentista-clasicista en el piso superior, con columnas toscanas, metopas y un friso decorado con motivos clásicos que recuerdan a El Escorial.

La Rioja es tierra con mucha historia, pero también de vinos. Sus paisajes de viñedos, que cambian de color con las estaciones, forman parte de su autenticidad acompañando a monasterios y pueblos como este.

Aquí, en San Millán de la Cogolla, cultura y gastronomía van de la mano en un entorno en donde todo invita a recorrerlo sin prisa.