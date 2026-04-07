El municipio español declarado Conjunto Histórico: 1.300 habitantes, cuna del Orujo y con una casa-torre del siglo XV

Este pueblo es uno de los más visitados de la comarca iStock

En los tiempos que corren, muchos se han cansado del bullicio de la ciudad y buscan la calma. Una tranquilidad que se encuentra en los pueblos, donde el tiempo parece detenerse y solo importa el aquí y ahora.

Por ello, y especialmente desde la pandemia, muchas personas han decidido volver a habitar estos entornos rurales, atraídas por una calidad de vida más pausada y alejadas del estrés cotidiano.

Un ejemplo puede ser Potes, una villa medieval de la comarca de Liébana, en Cantabria, y capital de la comarca. Aquí, belleza e historia conviven de la mano.

Potes, Cantabria Turismo de Cantabria

Su casco histórico conserva un aire muy tradicional, con calles empedradas, casas de piedra con balcones de madera y varios puentes históricos sobre los ríos de la zona.

Este reconocible trazado medieval le valió la declaración de Conjunto Histórico-Artístico en el año 1983 y, además, su incorporación en 2019 a la red de los pueblos más bonitos de España, consolidándolo como uno de los destinos con más encanto del norte.

Pasear por sus calles es trasladarse directamente al medievo ya que mantiene un aire de villa montañesa tradicional y es perfecto para recorrerlo a pie. No te llevará mucho, en torno a una hora.

Si algo destaca de este enclave, son sus puentes históricos. Estos dieron lugar al antiguo topónimo "Pontes". El más conocido es el Puente de San Cayetano, una construcción de piedra que resulta muy fotogénica. También destaca el Puente de la Cárcel.

A esto se le une su Iglesia de San Vicente, de estilo gótico y del siglo XIV, y su Torre de Orejón de la Lama, antigua casa-torre señorial.

Aunque, sin duda, el edificio más destacado es su casa-torre o Torre del Infantado, una fortaleza medieval construida entre los siglos XIV y XV que hoy funciona como ayuntamiento y espacio expositivo.

En sus orígenes, estaba vinculada a las luchas nobiliarias por el señorío de Liébana y se le atribuye a la familia de la Lama.

Torre del Infantado, Potes (Cantabria) iStock

Su función fue defensiva y señorial, es decir, controlaba la villa y representaba el poder de la nobleza en la comarca.

Después de visitar el encanto de Potes en una mañana, también puedes darte un gran homenaje. Este pueblo es conocido por su cocina de montaña.

Destacan su cocido lebaniego, su cabrito asado o sus quesos. También su famoso orujo de Liébana, que encaja perfectamente con el ambiente de casas rurales y bares de tapas.

La producción de esta bebida se remonta a la Alta Edad Media, cuando los monasterios cultivaban viñedos y destilaban el hollejo sobrante del vino, convirtiéndolo en un aguardiente fuerte y aromático.

Ese orujo servía tanto como medicina como "moneda" en trueques y pagos de tributos, lo que consolidó la tradición artesanal familiar. Si recorres Potes, verás cómo es el producto estrella en bares, tiendas y rutas gastronómicas.

Así, este municipio de Cantabria es el destino perfecto para una escapada entre montañas, comida local e historia.