El refugio español donde desconecta cada verano Luis Zahera: una aldea de 4.800 habitantes con 11 km de playa

Cuando Luis Zahera habla de éxito, no piensa en alfombras rojas ni en grandes mansiones, sino en algo tan simple y aspiracional como levantarse frente a la ría, en una pequeña casa de A Illa de Arousa donde el tiempo parece ir más despacio.

De los 59 años que tiene, él mismo ha confesado que 50 los ha pasado veraneando en este rincón marinero de Pontevedra, un dato que explica por qué la isla ya no es solo un destino, sino parte de su biografía emocional.

Luis Zahera, uno de los actores gallegos más reconocidos del momento, vive entre el ruido de Madrid y el silencio de la ría.

En invierno trabaja y rueda en la capital, pero en cuanto suben las temperaturas hace las maletas y cruza el puente de dos kilómetros que conecta el continente con A Illa de Arousa para volver a casa.

En varias entrevistas ha repetido casi como un mantra que allí quiere jubilarse, en una "cosa pequeña", una vivienda modesta frente al mar donde ganar tranquilidad aunque pierda metros cuadrados.

Su casa en la isla no es una mansión de catálogo, es sencilla, con ventanales abiertos a la ría, cerca de la playa y con un ritmo cotidiano marcado por paseos, buena comida y sueño reparador.

Mientras el mercado local sitúa las viviendas mejor ubicadas entre los 480.000 y los 700.000 euros, Zahera insiste en que el verdadero lujo no está en el precio, sino en poder desaparecer del mundo durante unos días.

El lugar que ha elegido no es casual. A Illa de Arousa es el único municipio íntegramente insular de Galicia, un pueblo de 4.800 habitantes que combina faro, puerta, bateas y playas casi caribeñas en apenas 7 kilómetros cuadrados.

El ambiente es el de una aldea marinera donde la vida sigue girando alrededor del mar, el paseo del puerto y los bares en los que el actor se deja ver como un vecino más, especialmente en locales que ya ha mencionado, como el bar Avenida da Ponte.

Playas de arena clara, el Parque Natural de Carreirón como refugio de aves y rutas a pie que conectan calas, miradores y pinares completan el decorado en el que Zahera se refugia del "bullicio urbano" de los rodajes.

No es extraño que en programas y entrevistas haya descrito la isla como "paradisíaca", un sitio donde conecta con la naturaleza y con sus recuerdos de infancia.

Puerto de la Isla de Arosa

Que un doble ganador del Goya sueñe con retirarse en un pueblo pequeño dice mucho del cambio de aspiraciones de toda una generación.

En lugar de exhibir ostentación, Zahera proyecta la imagen de un actor que mide su éxito en tiempo y silencio, no en mansiones ni coches de lujo.

Ese contraste entre la intensidad de sus personajes y la calma de su refugio gallego convierte su historia en un imán perfecto para curiosos, viajeros y amantes de la vida lenta que, como él, fantasean con apagar el móvil y escuchar solo las olas contra las rocas.

Porque, al final, su frase lo resume todo. De todo lo que ha conseguido, lo que más claro tiene es dónde quiere estar dentro de unos años. Y ese lugar tiene nombre propio: A Illa de Arousa.