Carlos Baute: "Podría vivir solo de 'Colgado en tus manos', tiene 500.000 reproducciones al día, pero tengo muchos gastos"

Carlos Baute (52 años) ha vuelto a poner cifras al fenómeno que marcó su carrera. En una entrevista con el canal estadounidense Univisión, el cantante venezolano ha reconocido que el éxito de Colgando en tus manos sigue siendo tan grande que podría permitirse mantenerse únicamente de lo que genera el sencillo.

A la pregunta de si podría "vivir toda la vida" de esta canción, el artista ha respondido con honestidad: sí. Sí tendría la posibilidad de hacerlo.

"Podría vivir, pero pasa que tengo muchos gastos", ha destacado el compositor y vocalista. Lo cierto es que el sencillo, que se convirtió en todo un fenómeno musical hace casi 18 años, sigue siendo una auténtica máquina de reproducciones en la red.

Medio millón de reproducciones diarias

El propio Baute ha recordado que el single aún encabeza las listas de reproducciones del género pop latino en las plataformas en streaming.

"Los números que hace son 400.000 reproducciones, 500.000 al día", ha explicado en la cadena de televisión de habla hispana en Estados Unidos.

Él mismo aún se plantea "cómo pueden escuchar tanto esta canción después de tantos años".

Durante la charla, Baute ha recordado cómo la canción ha ido mutando en versiones de todo tipo a lo largo del tiempo. "Bachata, merengue, han hecho de todo, salsa", ha enumerado, aludiendo a los numerosos covers y remezclas que mantienen vivo el tema en fiestas, radios y listas de reproducción.

Carlos Baute. David G. Folgueiras.

"Primero llamé a Laura Pausini"

En su entrevista, el cantante también ha desvelado el casting de voces femeninas que hubo antes de llegar a la versión definitiva con Marta Sánchez (59).

"Primero llamé a Laura Pausini y le encantó, pero acababa de hacer un dueto con James Blunt. Después llamé a Paulina Rubio… Paulina dijo que no. Después, Rosario Flores", ha relatado.

Según Baute, la discográfica propuso entonces el nombre de Marta: "La discográfica nombraba a Marta y todos: 'Marta va a decir que no".

Sin embargo, la respuesta de la que fuera vocalista de Olé Olé fue clave: "Le envié el tema y me dijo: 'No es mi onda, pero le encanta a mi hija, no sé qué tiene esa canción'. Y cuando fuimos a grabar, trajo a la hija y cantamos ella, la hija en medio y yo".

Carlos Baute durante la entrevista en el hotel Only Sevilla. Carmen Contreras

Un éxito de 2008

Colgando en tus manos se lanzó originalmente en 2008 como parte del álbum De mi puño y letra, en una primera versión en solitario. Pero fue la reinterpretación a dúo con Marta Sánchez la que estalló definitivamente en listas de éxitos en 2009.

Aquella versión se convirtió en la canción del verano de ese año en España y buena parte de América Latina, sonó de forma incesante en radios y televisiones y llegó a encabezar las listas de ventas físicas y digitales en varios países.

Su mezcla de pop latino, estribillo pegadizo y la química entre las dos voces de Baute y Sánchez acabó por consolidarla como el mayor éxito comercial de la carrera del venezolano.

Con el paso del tiempo, el tema se ha mantenido como un clásico moderno. A día de hoy, Colgando en tus manos sigue apareciendo entre las canciones más reproducidas en español en plataformas de streaming.

Los amantes de lo nostálgico, así como las nuevas generaciones que la descubren en listas de 'clásicos 2000' y en vídeos virales, no dejan de escuchar el tema.

De ahí que las cifras de las que habla Baute -esas 500.000 reproducciones diarias- sigan resultando tan llamativas y expliquen que el artista pueda plantearse, al menos en teoría, vivir solo de este sencillo.

Carlos Baute. David G. Folgueiras.

Ingresos millonarios

En términos económicos, no es preciso ser un analista para descifrar algunos números. Un cálculo aproximado, tomando como base las visualizaciones y la publicidad asociada al videoclip oficial en YouTube, sitúa los ingresos generados por Colgando en tus manos en más de 12 millones de dólares solo en esa plataforma, una cantidad que se reparte entre autores, productores y discográfica.

Si se mira a Spotify, y se asume un promedio de 400.000 escuchas diarias y un pago medio de 0,005 dólares por reproducción, la canción podría estar generando en torno a 730.000 dólares al año únicamente en streaming de audio.

De esa cifra, Baute percibiría únicamente un porcentaje, ya que los importes se dividen contractualmente con el equipo creativo implicado en el single.

Se trata, en todo caso, de cifras estimativas, no oficiales. Pero ayudan a dimensionar el impacto real de una canción que sirve como motor creativo para Carlos Baute.

A día de hoy, el éxito de su apoteósico dueto le empuja a seguir componiendo, buscar nuevos sonidos. Y, por qué no, otro posible 'pelotazo' musical.