La actriz Eva Isanta (54) narra su experiencia con una secta religiosa a los 14 años: "Mis padres me prohibieron ir"

Eva Isanta (54 años) ha revelado por primera vez un episodio delicado de su adolescencia relacionado con una agrupación religiosa de carácter sectario, a la que se acercó siendo apenas una adolescente y de la que sus padres la apartaron de forma tajante.

La actriz ha compartido este recuerdo en el programa Hora 25 de la Cadena SER, donde comentó su opinión sobre Los domingos, una de las películas más laureadas de la última edición de los Premios Goya 2026.

La cinta española, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y protagonizada por Blanca Soroa y Patricia López Arnaiz, fue la gran triunfadora de la ceremonia. Acumuló un total de 13 nominaciones y se llevó cinco de los galardones principales: Mejor Película, Dirección, Guion Original, Actriz Protagonista (Patricia López Arnaiz) y Actriz de Reparto (Nagore Aranburu).

Durante la tertulia, la intérprete ha explicado que la trama del filme —centrada en Ainara, una joven de 17 años que se plantea dejarlo todo para ingresar como monja de clausura, provocando un terremoto emocional en su familia— le remueve vivencias propias.

Entró en contacto con una "corriente religiosa"

"Pues es que a mí me toca mucho este tema porque mi padre fue un padre intervencionista. Y yo viví este dilema", ha empezado diciendo.

En su caso, experimentó en primera persona una vivencia personal "no con la clausura, pero sí con una especie de tendencia religiosa cuando tenía 14 o 15 años", ha relatado, subrayando hasta qué punto se sintió interpelada por la historia.

Isanta ha detallado que la postura de sus padres, y en especial la de su padre, fue determinante para cortar de raíz aquel vínculo con el grupo religioso.

"Mis padres, hablo por los dos, pero sobre todo mi padre, que lo tenía muy claro... Porque habían vivido de cerca a unos amigos que les habían contado lo que sucedía en esa especie de corriente religiosa", ha subrayado.

"Entonces, directamente me prohibieron ir, me prohibieron verles. Y yo creo que me hicieron un favor", añadió, reconociendo que, con la perspectiva del tiempo, siente gratitud por aquella decisión: "O sea, ¿tú lo agradeces? Yo lo agradezco, pero creo que no es lo mismo".

Eva Isanta. Alejandro Ernesto

Su experiencia con un movimiento "sectario"

La actriz ha matizado que la situación que ella atravesó se alejaba del caso de la protagonista de Los domingos y se inscribía en un contexto mucho más extremo.

"Estoy hablando de algo mucho más concreto y mucho más sectario que lo que plantea Alauda", ha hecho hincapié.

En su comparación, ha destacado que el personaje de la película vive "una especie como de elevación de espíritu" y cree que la manera de canalizarla es "en el servicio a los demás a través de la contemplación", mientras que en su experiencia personal había elementos de control y radicalidad.

Isanta también ha reflexionado sobre cómo ciertas formas de religiosidad han sido asumidas socialmente a lo largo del tiempo.

"Ahí está lo heavy, históricamente está mucho más aceptado que cualquier otra cosa. Es menos malo, incluso eso para gente es muy bueno", zanjaba, aludiendo a la diferente percepción que suscitan las vocaciones religiosas tradicionales frente a otros movimientos que ella describe como "sectarios".

Su sincero testimonio aporta una capa de lectura íntima y crítica al debate abierto sobre los límites entre fe, libertad individual y la protección familiar.