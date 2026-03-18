Ni La Finca, ni El Viso: así es la lujosa casa de 200 metros cuadrados donde vive Mario Casas (39 años) en Madrid

La lujosa casa donde vive Mario Casas (39 años) en una zona exclusiva de Madrid

La casa de Mario Casas (39 años) se ha convertido en uno de los hogares más codiciados y comentados de la sierra madrileña.

Ubicada en la exclusiva urbanización de Los Peñascales, en Torrelodones, este chalet de lujo resume a la perfección el momento profesional y personal del actor: éxito, estabilidad y una apuesta clara por la intimidad.

No es una mansión ostentosa al estilo hollywoodiense, pero sí una vivienda diseñada al milímetro para ser un refugio perfecto a las afueras de Madrid.

El actor compró el terreno en 2017, cuando tenía poco más de 30 años y decidió levantar desde cero la que definió como "la casa de sus sueños". No se limitó a firmar un cheque, se implicó en el proyecto junto a su padre, que es constructor, supervisando el diseño y la distribución para crear un hogar a su medida.

El resultado es un chalet de 200 metros cuadrados, moderno y minimalista, escondido tras una gran valla negra que garantiza la privacidad que exige su fama.

Desde fuera, la estética es contundente: líneas rectas, volúmenes limpios y una paleta dominada por el blanco y el negro, tanto en la fachada como en muchos detalles interiores.

Esta combinación sobria y elegante conecta con la imagen pública del actor, discreta pero cuidada, y convierte la vivienda en un imán para los amantes de la arquitectura contemporánea.

Los Peñascales, además, es una de las zonas más caras y deseadas del noroeste de Madrid, con un precio por metro cuadrado que supera los 2.200 euros y chalets que rondan o superan los dos millones de euros, la cifra que se atribuye a la inversión del actor de La cena.

El auténtico corazón de la casa está en el exterior. El chalet se abre a una gran parcela con una piscina protagonista y varias zonas de descanso pensadas para desconectar del ruido de la ciudad.

Entre ellas destaca un espacio de estilo chill out en el jardín, con sillones y mesas de madera, perfecto para reuniones con amigos, noches de verano en familia o simplemente para que el intérprete disfrute de la tranquilidad después de un rodaje intenso.

En el interior, la decoración mantiene el estilo moderno y minimalista que se intuye desde la calle. Predominan los tonos neutros, el negro como hilo conductor y una pared de piedra que aporta calidez y textura al conjunto.

Interior de la casa de Mario Casas

Nada parece improvisado, cada elemento está pensado para que la casa resulte funcional pero también fotogénica, algo casi inevitable en la vida de una de las estrellas más seguidas del cine español.

La ubicación tampoco es casual. Los Peñascales ofrece vistas privilegiadas a la sierra de Guadarrama, amplias zonas verdes y la sensación de vivir "en el campo" sin renunciar a la cercanía de Madrid.

Jardín exterior de la casa de Mario Casas

Además, la zona está relativamente próxima a otros municipios donde reside parte de su familia, algo importante para un actor que siempre se ha declarado muy familiar y que busca tener cerca a los suyos.

Con esta casa, Mario Casas no solo ha firmado una de las propiedades más comentadas de la sierra madrileña, sino también una declaración de intenciones.

Vive con el éxito de la mano pero desde la calma, la intimidad y en un refugio diseñado para desconectar del foco mediático sin renunciar al lujo.