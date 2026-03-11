Manuela Falcó, la discreta sobrina de Tamara Falcó: aristócrata, experta en moda y emparentada con el clan Alba

Manuela Falcó, prima de Tamara Falcó, es hija de Manuel Falcó, el hijo mayor del desaparecido marqués de Griñón, y Amparo Corsini. GTRES

La nueva generación de aristócratas españoles pisa con fuerza. Los jóvenes que pertenecen a las sagas con más solera del país se mueven, cada vez con más soltura, entre la tradición familiar y el universo internacional de la moda, el arte y los negocios.

Poco a poco surgen nombres que comienzan a despertar curiosidad más allá de su círculo social habitual. Uno de ellos es el de Manuela Falcó, una figura discreta pero cada vez más presente en eventos ligados al lujo y la alta costura.

El pasado 12 de febrero, la joven, sobrina de Tamara Falcó (44 años), se dejó ver en la Semana de la Moda de Nueva York. Una de las citas más importantes de la industria textil a la que acudió acompañada de otra joven heredera: Olimpia Báez, hija del torero Miguel Báez 'El Litri' (57) y de la empresaria de moda Carolina Adriana Herrera (56).

Olimpia Báez, hija de Miguel Báez 'El Litri' y Carolina Adriana Herrera, con Manuela Falcó, en la Semana de la Moda de Nueva York, el pasado mes de febrero. GTRES

Ambas jóvenes, que comparten pasión por el estilo y las tendencias, viajaron juntas a la Gran Manzana para asistir a una de las semanas de la moda más influyentes del mundo.

Allí asistieron a varios desfiles y presentaciones, consolidando su presencia dentro de ese selecto grupo de it girls europeas que muestran una clara vocación profesional en el universo del lujo.

Manuela, de carácter discreto y reservado, pertenece a la familia Falcó, un apellido vinculado durante décadas tanto a la nobleza como al mundo empresarial.

Manuela Falcó, con sus padres, Manuel Falcó y Amparo Corsini. GTRES

Su padre, Manuel Falcó y Girod

Su padre es Manuel Falcó, hijo mayor del fallecido marqués de Griñón y su primera esposa, Jeannine Girod. Es el XIII marqués de Castel‑Moncayo y Grande de España.

Nacido en 1964 en Woodland, California, se crio en España. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en Londres, donde construyó su carrera en la banca de inversión internacional.

Ha sido uno de los españoles más influyentes de Citigroup, llegando a ser codirector global de banca de inversión de la entidad.

En la actualidad reside a caballo entre la capital británica y España. Mantiene un perfil muy discreto y es uno de los grandes apoyos de su hermana Tamara en la gestión del legado familiar.

Y es que, tras la muerte de su padre, es copropietario del palacio de El Rincón, que ambos gestionan como principal patrimonio de la saga.

Manuela Falcó, con su madre, Amparo Corsini. GTRES

Su madre, Amparo Corsini Montero

La madre de Manuela Falcó es Amparo Corsini, miembro de la influyente familia Corsini, vinculada históricamente a la constructora Corsán y a negocios inmobiliarios.

Amparo es, a su vez, hija de Carlos Corsini Alonso y de Amparo Montero Vargas‑Zúñiga, y bisnieta de Carlos Corsini de Senespleda, fundador de Corsán.

Trabajó en el mundo de la moda y la comunicación (llegó a ser jefa de Publicidad de Vogue España) antes de centrarse en la familia.

Contrajo matrimonio con Manuel Falcó en 1999, en la capilla de la finca familiar Casa de Vacas (Toledo), y son padres de tres hijos: Carlos, Manuela y Mariana.

Manuela Falcó, sobrina de Tamara Falcó, estudió Historia del Arte en Edimburgo (Escocia). GTRES

Graduada en Historia del Arte

Esta doble herencia sitúa a Manuela Falcó en el corazón de dos de los linajes más relevantes de la alta sociedad española.

A diferencia de su tía Tamara, la joven mantiene un perfil mucho más bajo, lejos de los focos y centrada en su formación y su carrera profesional.

De ella se conoce que comenzó sus estudios de Historia del Arte en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Además, es apasionada de la lectura, el arte y la escritura. También le gusta la moda y estar al tanto de las últimas tendencias.

En el año 2021 realizó su primera entrevista en ¡HOLA! En ella declaró que le encanta pasear por los mercadillos de ropa de Notting Hill, en Londres, que suele visitar para adquirir prendas vintage.

Al hablar de su estilo, lo definía como "sencillo, un poco masculino y sin muchas estridencias, como colores fuertes o estampados raros".

También hablaba de su estrecho vínculo con su abuelo, fallecido el 20 de marzo de 2020 como consecuencia de la Covid-19.

"De él he aprendido la importancia de saber rodearse de las cosas pequeñas que te hacen feliz: un paseo por el campo, una buena comida con una copa de vino o escuchar una canción que te guste", decía.

En su charla con la citada revista reconocía, asimismo, lo bien que se lleva con su tía Tamara: "Me encanta pasar tiempo con ella. Y, sí, ejerce bastante de tía. Es muy cariñosa y divertida… y siempre tiene los mejores trucos de belleza".

Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini en una boda en Ávila. Gtres

Prima de Belén Corsini

Lo cierto es que uno de los mayores baluartes de Manuela Falcó es, precisamente, su red familiar. En su caso, suma otro vínculo que la conecta con la Casa de Alba. No se trata de un nexo de sangre, pero hay lazos que las unen de manera indirecta.

Y es que su madre, Amparo Corsini, es prima segunda de Belén Corsini (35), condesa de Osorno tras contraer matrimonio, el 22 de mayo de 2021, con Carlos Fitz-James Stuart (35), hijo de Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo (77), duque de Alba.

Por tanto, la joven forma parte de un tejido familiar que la une a dos de las grandes casas aristocráticas del país.

Eso sí, Manuela no le da mayor importancia a su poderoso árbol genealógico. "Lo cierto es que en casa nunca hemos dado tanta importancia a los apellidos como al valor del esfuerzo y el trabajo bien hecho", sentencia.