2 hijas y un estudio en un barrio de Madrid: la vida de Claudia Stilianopoulos tras su ruptura con Ernesto de Hannover

El 7 de octubre de 2025 salió a la luz la noticia. Ernesto de Hannover (72 años) y Claudia Stilianopoulos (52) ponían fin a su noviazgo tras cuatro años de relación.

Desde entonces, han sido escasas las apariciones del príncipe y su expareja. Al exmarido de Carolina de Mónaco (69) se le ha visto en alguna ocasión en Madrid, donde reside.

A la artista, hija de la desaparecida Pitita Ridruejo y el diplomático Mike Stilianopoulos, también ha sido inmortalizada en algún evento relacionado con su trabajo. Pero siempre bajo la consigna de la discreción, una de sus señas de identidad.

Ahora, la que fuera pareja del Jefe de la Casa de Hannover vive volcada en su trabajo como pintora y escultora, así como en otras de sus grandes pasiones: sus dos hijas, Olivia y Casilda Garaizabal Stilianopoulos, fruto de su matrimonio con el también artista Juan Garaizábal.

Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos mantuvieron un noviazgo durante cuatro años. GTRES

"Su soledad buscada"

Recientemente, Claudia Stilianopoulos ha concedido una entrevista a ¡HOLA! En ella revela cómo se encuentra y en qué ocupa a día de hoy su tiempo, cinco meses después de recuperar la soltería.

Para largas horas en su taller creativo, que lleva por nombre deClo. Un espacio que ella misma define como "caótico". Está ubicado en el madrileño barrio de Prosperidad. Y se ha convertido, casi, en una segunda residencia: "Paso más tiempo aquí que en mi casa, es un sitio que me aporta muchísima paz".

"Antes de tener este estudio diseñaba y fabricaba muebles que vendía en Madrid y también interiorismos para empresas y casas privadas", recuerda en la revista.

"Decidí cambiar mi forma de trabajar para disfrutar más de mi familia y localicé este lugar en el que me instalé hacia 2008", añade. Al principio, el local estaba en malas condiciones ("las ventanas estaban rotas y no había calefacción").

Pero en 2009 decidió reformarlo por completo: "Lo compartí durante varios años, y después lo cerré por cuestiones personales". Hace tres años, "lo reabrí para mí sola, aunque he alquilado puntualmente alguna zona a algún artista".

Su taller, un verdadero remanso de tranquilidad y de explosión creativa, es el lugar en el que crea sus obras de arte y sus esculturas. Aquí disfruta de una "soledad buscada" tras poner fin a su romance con el príncipe alemán.

Ella misma revela que en su estudio "no hay distracciones que interrumpan la creatividad, aunque tengo alguna visita".

Lo cierto es que desde que puso punto y final a su idilio con Ernesto de Hannover ha dado un giro hacia el desarrollo creativo y la "introspección" y el "discernimiento".

Claudia Stilianopoulos, en la inauguración de una de sus esculturas, el pasado mes de enero. GTRES

Trabajo y proyectos solidarios

Claudia, que reside en Madrid, también pasa largas temporadas en Ibiza, compagina su faceta artística con labores solidarias. Ha cedido su espacio a la Fundación Píos Project para realizar talleres creativos gratuitos para personas vulnerables.

En lo que respecta a su agenda de compromisos, no para. El pasado mes de enero inauguró una escultura Resetéate y Vive. La pieza se exhibe en los Jardines de Gregorio Ordóñez (Príncipe de Vergara, 68) hasta el próximo 17 de abril.

En el acto, presidido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (50), contó con la asistencia de Pedro Puig, presidente de Aldeas Infantiles SOS; y Paloma Segrelles (52), presidenta de la fundaciónSOL, las dos entidades responsables del proyecto. Este tiene como fin sensibilizar sobre el uso abusivo de las pantallas en menores con la escultura.

Durante estos días, con motivo de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid, -que reúne a 206 galeristas de todo el mundo hasta el 8 de marzo en IFEMA, "tendré las puertas de mi estudio abiertas para ver algún proceso creativo".

Más allá de su actividad profesional, el verdadero tesoro de su vida son sus hijas, formadas ambas en el Colegio Alemán de Madrid.

Olivia, que estudió en Technical University of Munich, acaba de fichar en la LSESU Trading Society, una sociedad estudiantil de la London School of Economics (LSE). Casilda, por su parte, estudia actualmente en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE.

Claudia Stilianopoulos comenzó su idilio con Ernesto de Hannover en el verano de 2021. GTRES

"El cariño" que aún guarda a su ex

Sobre si ha vuelto a ver a Ernesto de Hannover tras la ruptura, ella misma reconoce que sí. Se han visto. Aunque se acabó el amor, aún les queda el cariño mutuo.

Esto explica por qué la pasada Navidad la pasaron juntos. Coincidieron "en mi casa, con otros amigos", confesó a finales del pasado mes de enero en El Mundo.

"Su hijo (Christian, que vive en la capital) estaba en Perú con Sassa (de Osma), él no sabía qué hacer y yo le dije que en mi casa siempre había un sitio para él", explicaba entonces.

Y es que Claudia no deja de lado a quienes un día formaron parte de su vida: "A la gente a la que quiero nunca la abandono. Puede cambiar el tipo de relación pero no el cariño".

En relación a cuál es la relación actual con su expareja, respondía, sincera, al citado diario: "Nos hablamos y nos vemos, pero mucho menos".

Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos estuvieron juntos la pasada Navidad. Tras la ruptura, hablan de vez en cuando y se ven ocasionalmente. GTRES

"Me lo he pasado pipa con Ernesto de Hannover"

No oculta que han disfrutado de momentos inolvidables juntos: "Me lo he pasado pipa con él, pero un día me dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Quiero recuperar mi trabajo, lo necesito y no sólo económicamente, hay un vacío que llenar".

Actualmente está preparando una exposición. Y tiene más proyectos entre manos. Quehacer no le falta: "Hay gente amiga que me anima muchísimo a hacer cosas y a volver a ponerme en órbita".