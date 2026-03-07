Rosalía, cantante, 33 años: "Me levanto a las 8, me voy a correr o al gimnasio en ayunas, y luego desayuno y marcho al estudio"

Rosalía (33) vive uno de los momentos más brillantes de su carrera, consolidada como estrella global. Tras volver a triunfar con Lux, la catalana se dio un nuevo baño de masas en los premios Brit el pasado sábado.

La artista logró alzarse con el Brit Award a Artista Internacional del Año, imponiéndose a nombres como Bad Bunny, Lady Gaga o Taylo Swift.

Con este galardón, Rosalía se convierte en la primera artista española en conseguirlo. Mérito tiene, desde luego, al tratarse de la industria inglesa, que rara es la ocasión que mira más allá.

La cantante, muy poderosa, subió al escenario para recoger el premio. En su discurso, Rosalía defendió la música en español, pidiendo continuar celebrando con nuestro idioma "las diferentes culturas y los diferentes lenguajes".

Rosalía, además, puso en pie al público del estadio Co-op Live de Manchester con una espectacular actuación de Berghain junto a Björk.

Más allá de ser una artista cuyos récords no tienen techo, Rosalía ha hecho de sus rutinas un hábito de vida para mantener la forma en su apretadísima agenda.

Así lo confirmaba en una entrevista que hizo para Televisa Univisión. Cuando no se encuentra de gira, su día a día es el siguiente: "Me levanto a las 8, me voy a correr o al gimnasio en ayunas, después desayuno, me marcho para el estudio y ya no sé cuando voy a volver".

Rosalía en la alfombra roja de los BRITS. Foto: Europa Press.

Rosalía es consciente de que el ejercicio a primera hora de la mañana ayuda a activar el cuerpo y el cerebro, porque aumenta la circulación, sube el flujo de oxígeno y nutrientes y se dispara la energía para el resto del día.

Además, entrenar temprano mejora la claridad mental y la concentración, algo que se nota después en el trabajo o, en su caso, en el estudio componiendo o grabando nuevos temas.

La autora de Lux comparte rutina, por ejemplo, con Jennifer López, quien ha desvelado que entrenada cada día por la mañana antes de empezar a trabajar. O Dwayne Johnson 'La Roca', famoso por entrenar de madrugada.

Pero, si hay algo que Rosalía no perdona entre semana, es tocar el piano, un instrumento con el que encuentra la paz. Sin embargo, cuando está de gira, su rutina cambia de forma drástica: "En días de concierto duermo 10 horas para tener la voz bien y no llego a casa hasta después del show".

Los expertos aseguran que, pese a que dormir más de 9 horas no suele ser lo más habitual, ante un esfuerzo vocal y físico extremo, un descanso prolongado puntual puede ser beneficioso para la recuperación.