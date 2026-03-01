Jesús Bonilla (70), actor, sobre su dinero: "Gané más de lo que jamás habría imaginado en mi vida, no me he privado de nada"

El retirado actor destaca cómo ha logrado vivir siempre de su complicada profesión, y nunca se ha privado de nada a la hora de gastar. Más información : La vida actual de Jesús Bonilla ('Los Serrano'): "Me estafaron 400.000 euros. Tardé diez años en recuperar el dinero".

Jesús Bonilla, una de las caras más reconocibles de 'Los Serrano', ha hablado abiertamente sobre su retiro de la industria del cine y la interpretación confesando que se encuentra mejor que nunca y que está disfrutando de todo el dinero ganado durante su etapa como actor.

A través de una entrevista para El tiempo es justo, Bonilla afirma que no echa de menos, en absoluto, su profesión, puesto que durante sus años de trabajo se dejó la piel en cada uno de sus papeles, así que ahora está centrándose en recoger los frutos de ese esfuerzo viajando y descansando.

"Estoy felizmente y divinamente retirado. ¡Que no quiero saber nada ya! He cumplido la misión de trabajar y de entregarme a los papeles que me han dado, porque yo me dejo la piel trabajando. Ya está, misión cumplida y se acabó", explica para el medio mencionado.

Jesús Bonilla habla de su feliz retiro como actor.

"Estoy felizmente y divinamente retirado"

Aunque Bonilla ahora mismo no quiera saber nada de un plató ni de un rodaje de cine o televisión, está muy orgulloso de su carrera y confirma que acabó ganando más dinero del que jamás habría imaginado, y es que no es sencillo abrirse camino como actor y más aún fuera de los márgenes de Hollywood.

"Gané más de lo que jamás habría imaginado en mi vida, ni trabajando en cualquier otra profesión. He gastado muchísimo, no me he privado de nada; pero cuando digo de nada es de nada. Yo he tenido todos los coches estrenados, las casas igual... Todo ha sido a lo bestia", comenta.

Bonilla decidió retirarse definitivamente de la interpretación hace aproximadamente una década -más o menos sobre 2016 aunque ha sido este mes de febrero cuando ha reaparecido públicamente para confirmar que su ciclo profesional está cerrado.

De lo único que el actor guarda mal recuerdo, y realmente no está ligado a su profesión como actor sino a un momento vital específico, es cuando perdió cerca de 400.000 euros por la quiebra de Lehman Brothers, dinero que finalmente acabó recuperando pero tardó más de lo esperado.

"Perdí todo, lo pasé muy mal, pero tuve buenos abogados, y al final recuperé el dinero aunque tardé diez años". Por suerte, ahora esa controversia ya está solucionada y actualmente está aprovechando al máximo la jubilación, con unos ingresos estables.

"Aparte de la pensión, tengo otras cosas. Vivo lo suficientemente bien como para no tener que quejarme de nada, porque me lo he ganado", desvela para el medio mencionado.