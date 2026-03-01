🏆 Mejor película europea
'Valor sentimental', de Joachim Trier
🏆 Mejor dirección artística
Laia Ateca Font por 'Sirát'
🏆 Mejor actriz revelación
Miriam Garlo, por 'Sorda'
🏆 Mejor película de animación
'Decorado'
🏆 Mejor dirección novel
Eva Libertad, por 'Sorda'
🏆 Mejor cortometraje de animación
'Gilbert', de Alex Salu, Arturo Lacal y Jordi Jiménez
🏆 Mejor dirección de fotografía
Mauro Herce por 'Sirát'
🏆 Mejor dirección de producción
Oriol Maymó, por 'Sirát'
🏆 Mejor canción original
"Flores para Antonio" de Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz por Flores para Antonio
🏆 Mejor actor revelación
Antonio "Toni" Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño
🏆 Mejor actriz de reparto
Nagore Aranburu por Los domingos
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor guion adaptado es para Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano por 'La cena'
La historia escrita por Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano para La cena se hace con el Goya a mejor guion adaptado. Se enfrentaba en esta categoría a Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel por Ciudad sin sueño, Celia Rico Clavellino por La buena letra, Carla Simón por Romería y Eva Libertad por Sorda.
-
Premios Goya 2026 | Belén Aguilera y Dani Fernández homenajean a Robe Iniesta en el 'in memoriam'
Los cantantes han protagonizado uno de los momentos más tiernos de la noche con su interpretación durante el 'In memoriam' de Si te vas, del grupo Extremoduro. Recuerda así a Robe Iniesta, el líder de la banda extremeña, fallecido este año. Otros de los homenajeados son Eusebio Poncela y Héctor Alterio.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor película europea es para la noruega 'Valor sentimental', de Joachim Trier
El Goya europeo cae en Noruega: Valor sentimental, de Joachim Trier ha sido la ganadora. Se impone así a Cónclave (Reino Unido), de Edward Berger, La chica de la aguja (Dinamarca), de Magnus von Horn, On Falling (Portugal), de Laura Carreira, Un simple accidente (Francia), de Jafar Panahi.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor dirección artística es para Laia Ateca Font por 'Sirát'
Otro Goya técnico para Sirát, de Óliver Laxe. En esta ocasión ha sido la dirección artística de Laia Ateca Font la reconocida. La lista de nominados la completaban Juan Pedro de Gaspar por El cautivo, Koldo Vallés por La cena, Pepe Domínguez del Olmo por Los tigres y Mikel Serrano por Maspalomas.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor actriz revelación es para Miriam Garlo por su 'Sorda'
Miriam Garlo alza el Goya a mejor actriz revelación por su actuación en Sorda. Se impone así a Nora Hernández (La cena), Blanca Soroa (Los domingos), Elvira Lara (Los Tortuga) y Llúcia García (Romería). La actriz, sorda en la vida real, interpreta a una madre con sordera en el largometraje de Eva Libertad, su hermana, también ganadora en la categoría de mejor dirección novel.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor película de animación es para 'Decorado'
El humor ácido de Decorado gana el Goya a mejor película de animación. Se disputaba el premio con Bella, El tesoro de Barracuda, Norbert y Olivia y el terremoto invisible.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor dirección novel es para Eva Libertad por ‘Sorda’
La cineasta murciana se hace con el cabezón gracias a la adaptación de su cortometraje homónimo, sobre las dificultades de las personas con sordera en la maternidad, con la que ya ganó la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga.
Aspiraban también a este galardón Ion de Sosa por Balearic, Jaume Claret Muxart por Estrany riu, Gemma Blaco por La furia y Gerard Oms por Muy lejos.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor diseño de vestuario es para Helena Sanchis por 'La cena'
Helena Sánchez se impone en la categoría de mejor diseño de vestuario por su trabajo de época en La cena. Competían en este apartado Nicoletta Taranta por El cautivo, Nerea Torrijos por Gaua, Ana Martínez Fesser por Los domingos y Anna Aguila por Romería.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor cortometraje de ficción es para 'Ángulo Muerto', de Cristian Beteta
Ángulo muerto, de Cristian Beteta se alza con el cabezudo a mejor cortometraje de ficción. Se ha impuesto a De sucre, de Claudia Cedó, El cuento de una noche de verano, de María Herrera, Sexo a los 70, de Vanesa Romero y Una cabeza en la pared, de Manuel Manrique.
El director ha manifestado su "admiración por los cortometrajistas nominados". "Sois auténticos cineastas", ha dicho antes de hablar del corto ganador, "una reflexión sobre el acoso escolar, una tiranía cruel que aterroriza a muchos de nuestros hijos que deberíamos combatir entre todos, con eficacia, con determinación y con amor propio".
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor cortometraje documental es para 'El santo' de Carlo D'Ursi
La obra de Carlo D'Ursi El santo, gana en la categoría de cortometraje documental. Se ha disputado el galardón con Disonancia, de Raquel Larrosa, La conversación que nunca tuvimos, de Cristina Urgel, The painter's room, de María Colomer Canyelles y Zona Wao, de Nagore Eceiza Mugica.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor cortometraje de animación es para 'Gilbert', de Alex Salu, Arturo Lacal y Jordi Jiménez
'Gilbert', el corto de Alex Salu, Arturo Lacal y Jordi Jiménez triunfa en la categoría de mejor cortometraje de animación. Competían en esta categoría Buffet Paraíso, de Héctor Zafra y Santi Amézqueta, Carmela, de Vicente Mallols, El corto de Rubén, de José María Fernández de Vega y El estado del Alma, de Sara Naves.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor dirección de fotografía es para Mauro Herce por 'Sirát'
Mauro Herce se lleva el Goya a mejor dirección de fotografía por su trabajo en Sirát. La lista de nominados la componían Rui Poças por Ciudad sin sueño, Bet Rourich por Los domingos, Pau Esteve Birba por Los Tigres y Javier Agirre Erauso por Maspalomas.
-
Premios Goya 2026 | Sigue la música en la gala de los Goya
Tercera actuación musical de la noche. Ana Mena y La Casa Azul cantan, en español e italiano La bambola.
-
Premios Goya 2026 | El cineasta Gonzalo Suárez, Goya de Honor 2026
El cineasta asturiano, autor de películas como Remando al viento o El detective y la muerte es homenajeado por “una trayectoria desde la que ha desarrollado una filmografía sorprendente y que ha contribuido a convertirlo en un hombre clave en la cultura española de los últimos sesenta años”, según apuntaba la Academia al anunciar el el premio.
El cortometraje Alas de tiniebla y el mediometraje El sueño de Malinche son sus últimos trabajos profesionales. El veterano realizador cuenta con una filmografía de más de 20 largometrajes en la que la experimentación y la narración se dan la mano.
El cineasta ha estado lúcido y divertido, como siempre. "Considero este premio como un regalo de cumpleaños", ha dicho. Se lo ha dedicado a Hélène, su esposa, con la que empezó desde sus años en Barcelona, el lugar de donde se celebra la gala. Ahí arrancó una carrera singularísima en el cine español, pero también en la literatura. Ha lanzado sus dardos a "un personaje que juega al golf con nuestro mundo". "Ese hombre de cuyo nombre no quiero acordarme", ha apostillado, justo antes de relatar una fábula que ha hecho las delicias del público.
Un vagabundo al borde de la carretera bajo la lluvia del que un conductor se apiada. El conductor pronto se arrepiente porque le pone perdido la tapicería. Dios quiere compensarle y convierte al vagabundo en una princesa. Pasan la noche juntos, pero al día siguiente el conductor descubre que es el vagabundo. "Dios nos premia con los sueños y nos castiga con la realidad", ha concluido Suárez.
Para despedirse, ha reivindicado el poder del cine. "Aparte de las realidades virtuales, el cine es el último reducto donde podemos soñar despiertos. Estoy orgulloso de ver que el cine ha sobrevivido a las redes y a las cavernas", ha dicho.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor dirección de producción es para Oriol Maymó, por 'Sirát'
Eran candidatos en este apartado Antonello Novellino por Ciudad sin sueño, Sergio Díaz Bermejo por El cautivo, Itziar García Zubiri por Los domingos y Begoña Muñoz Corcuera por Los tigres.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor sonido es para Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas por 'Sirát'
Competían en esta categoría Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez y Candela Palencia por El cautivo, Andrea Sáenz Pereiro y Mayte Cabrera por Los domingos, Daniel de Zayas, Gabriel Gutiérrez y Candela Palencia por Los tigres, Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas por Sirát y Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo por Sorda.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor canción original es para Alba Flores y Silvia Pérez Cruz por poner voz a 'Flores para Antonio'
Alba Flores y Silvia Pérez Cruz se llevan el Goya a mejor canción original por "Flores para Antonio", que aparece en la película documental homónima. El filme narra la relación de la actriz con la muerte de su padre, fallecido a los 33 años.
También aspiraban a hacerse con el galardón "La Arepera" de Paloma Peñarrubia Ruiz para ¡Caigan las rosas blancas!, "Hasta que me quede sin voz" de Leiva para Hasta que me quede sin voz, "Y mientras tanto, canto" de Víctor Manuel para La Cena y "Caminar el tiempo" de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars para Parecido a un asesinato.
Segundo Goya para Sílvia Pérez Cruz, ausente en la recepción. Uno de los momentos más emocionantes de la noche hasta el momento. Alba Flores, una de las compositoras, asume todo el protagonismo. "Este es el capítulo final de este proceso que ha sido esta película", ha asegurado, sin olvidarse de su padre, el cantautor Antonio Flores: "Siento que este premio es también por su música y por su inspiración". Alba ha reivindicado a su abuelo Antonio González 'El Pescaílla', aprovechando que la gala se celebra en Barcelona. Para despedirse, ha puesto a todo el auditorio a cantar la eterna 'No dudaría': "Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia...". Y para rematar, a gritos: "¡Viva Palestina libre!". La gala está siendo muy política.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor maquillaje y peluquería es para Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz por 'El cautivo'
Competía con Patricia López, Paco Rodríguez H. y Nacho Díaz por Gaua, Sarai Rodríguez, David Moreno y Óscar del Monte por La tregua, Karmele Soler y Sergio Pérez Berbel por Maspalomas y Zaira Eva Adén por Sirát.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor película iberoamericana se lo lleva 'Belén' (Argentina), de Dolores Fonzi
El filme argentino, sobre una joven llevada a juicio acusada de aborto, competía con La misteriosa mirada del flamenco (Chile), de Diego Céspedes, La piel del agua (Costa Rica), de Patricia Velásquez, Manas (Brasil), de Marianna Brennand y Un poeta (Colombia), de Simón Mesa Soto.
Dolores Fonzi ha aprovechado su discurso para arremeter contra Milei: "Estamos en un país en el que el presidente ha puesto en venta el agua. No solo defendemos el cine, también tenemos que defender el agua", ha dicho entre aplausos.
-
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor actor revelación es para Antonio "Toni" Fernández Gabarre por 'Ciudad sin sueño'
Antonio "Toni" Fernández Gabarre gana el Goya por su papel en 'Ciudad sin sueño'. Competía con Julio Peña por El cautivo, Hugo Welzel por Enemigos, Jan Monter Palau por Estrany Riu y Mitch por Romería. Se lo dedica a sus compañeros de nominaciones, que "son unos cracks". Un discurso conciso, pero sus nervios han enternecido al respetable.