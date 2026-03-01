El cineasta asturiano, autor de películas como Remando al viento o El detective y la muerte es homenajeado por “una trayectoria desde la que ha desarrollado una filmografía sorprendente y que ha contribuido a convertirlo en un hombre clave en la cultura española de los últimos sesenta años”, según apuntaba la Academia al anunciar el el premio.

El cortometraje Alas de tiniebla y el mediometraje El sueño de Malinche son sus últimos trabajos profesionales. El veterano realizador cuenta con una filmografía de más de 20 largometrajes en la que la experimentación y la narración se dan la mano.

El cineasta ha estado lúcido y divertido, como siempre. "Considero este premio como un regalo de cumpleaños", ha dicho. Se lo ha dedicado a Hélène, su esposa, con la que empezó desde sus años en Barcelona, el lugar de donde se celebra la gala. Ahí arrancó una carrera singularísima en el cine español, pero también en la literatura. Ha lanzado sus dardos a "un personaje que juega al golf con nuestro mundo". "Ese hombre de cuyo nombre no quiero acordarme", ha apostillado, justo antes de relatar una fábula que ha hecho las delicias del público.

Un vagabundo al borde de la carretera bajo la lluvia del que un conductor se apiada. El conductor pronto se arrepiente porque le pone perdido la tapicería. Dios quiere compensarle y convierte al vagabundo en una princesa. Pasan la noche juntos, pero al día siguiente el conductor descubre que es el vagabundo. "Dios nos premia con los sueños y nos castiga con la realidad", ha concluido Suárez.

Para despedirse, ha reivindicado el poder del cine. "Aparte de las realidades virtuales, el cine es el último reducto donde podemos soñar despiertos. Estoy orgulloso de ver que el cine ha sobrevivido a las redes y a las cavernas", ha dicho.