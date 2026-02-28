El encantador pueblo donde nació Pedro Almodóvar (76): menos de 4.000 habitantes y 2 castillos medievales

Calzada de Calatrava, en Ciudad Real, es mucho más que el pueblo donde nació Pedro Almodóvar (76 años): es el escenario real de ese universo manchego de casas encaladas, plazas tranquilas y silencios de siesta que tantas veces ha aparecido, de una u otra forma, en sus películas.

Un rincón aún poco masificado que empieza a despertar la curiosidad de los amantes del cine y de los viajes diferentes.

Para pisar las mismas calles por las que corría el pequeño Pedro, hay que viajar al sur de la provincia de Ciudad Real, al Campo de Calatrava, una comarca de volcanes apagados y horizontes infinitos.

Calzada de Calatrava ronda los 3.700 habitantes y conserva ese aire de pueblo tranquilo donde todos se conocen, perfecto para una escapada lenta y sin prisas.

Aquí nació el director el 25 de septiembre de 1949, en el seno de una familia de pequeños empresarios del vino, rodeado de mujeres fuertes que luego inspirarían personajes y escenas inolvidables de su filmografía.

No es casualidad que muchas de sus historias huelan a pueblo, a misa de domingo y a conversaciones a la fresca.

La visita puede empezar en la plaza del pueblo, donde se levanta el Ayuntamiento, un edificio de finales del siglo XIX con una llamativa torre del reloj de hierro forjado, corazón administrativo y social del municipio.

Muy cerca se encuentra la fachada de la antigua Hospedería de los Caballeros, con su portada adintelada y el escudo de la Orden de Calatrava, uno de los iconos arquitectónicos del casco urbano.

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVII, guarda interesantes obras de arte sacro y sigue siendo punto de encuentro en las grandes fiestas.

También merece una parada la ermita del Salvador del Mundo, a las afueras, donde se venera al patrón y se conserva una tabla de Juan Correa de Vivar, todo un tesoro escondido para los amantes del arte religioso.

Para los cinéfilos, el plan estrella es visitar el espacio dedicado a Pedro Almodóvar en el Centro Cultural Rafael Serrano, un pequeño museo donde se exhibe material relacionado con su obra y su universo creativo.

En el pueblo también se recuerda al director en el Parque de Almodóvar, inaugurado en 1990, presidido por un monolito con su perfil que se ha convertido en foto obligada para los fans.

Incluso es posible acercarse a su casa natal, en una calle humilde y discreta, que muchos visitantes buscan como si se tratara de un santuario laico para entender de dónde salió el imaginario más internacional de La Mancha.

Pasear por Calzada es, en cierto modo, caminar por los orígenes emocionales de títulos como Volver o La flor de mi secreto.

Muy cerca del casco urbano se alza el Castillo de Salvatierra, una fortaleza de origen musulmán que vigilaba el antiguo camino entre Toledo y Córdoba y que hoy regala una de las mejores panorámicas de la zona.

En la misma comarca se encuentra el Sacro Convento Castillo de Calatrava la Nueva, en la vecina Aldea del Rey, antigua sede de la Orden de Calatrava y Monumento Histórico que impresiona por su tamaño y su historia.

Después de un día de turismo almodovariano, toca sentarse a la mesa. Uno de los locales que más recomiendan los viajeros es El Mesón, un bar-restaurante pequeño pero siempre animado, famoso por sus raciones abundantes y su ambiente de pueblo auténtico.

Sus gambas con gabardina se repiten una y otra vez en las reseñas, igual que el pisto, las croquetas y los guisos caseros que saben a cocina de madre.

Los clientes destacan el trato cercano, los precios ajustados y esa sensación de "comer como en casa" que convierte el sitio en parada casi obligatoria en Calzada.