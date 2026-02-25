Paco León, actor, 51 años: "El mundo ha cambiado mucho y pensábamos que era difícil recuperar el espíritu de 'Aída'"

Paco León (51), alto y claro: "El mundo ha cambiado mucho y pensábamos que era difícil recuperar el espíritu de 'Aída'"

Paco León está arrasando en cines con el regreso de 'Aída' doce años después. Tras haber debutado con más de un millón de euros, 'Aída y vuelta' supera actualmente los 3 millones en la taquilla española, siendo uno de los títulos más destacados de 2026 por el momento.

A pesar de que el actor y director siempre estuvo seducido por la idea de recuperar la serie que, realmente, lo catapultó a la fama como uno de los rostros más populares de la televisión de nuestro país, plantear la continuación de la ficción fue una tarea difícil porque, como él mismo afirma, "el mundo ha cambiado mucho".

No obstante, la única condición que puso León para aceptar desarrollar esta especie de secuela tardía fue no hacer otro capítulo más, sino plantear una producción cinematográfica que sirviera como expansión del producto original.

"Para mí fue una condición para dirigir esta película: no hacer un capítulo largo de la serie.Me parecía que ya habíamos hecho muchos capítulos y que, para dar lo mismo, no tenía sentido", explica Paco León a SensaCine.

"El mundo ha cambiado mucho y pensábamos que era difícil traer el espíritu de 'Aída' hoy en día", arranca el actor para poner contexto sobre cómo surgió la idea de moldear este retorno a una de las series de nuestras vidas.

"Entonces, el primer ejercicio que hicimos era pensar qué hubiera pasado si la serie, que ya era polémica en su momento, hubiera coincidido en el tiempo, en el 2018, con el MeToo, con la cancelación, con la corrección política", continúa.

"De repente nos daba la oportunidad para hablar de temas actuales, temas que a la gente por lo visto le interesan, que es cómo llevamos nosotros la fama, el tema de los límites del humor y contar también nuestra familia de Aída detrás de las cámaras".

"Esa familia que estuvo acompañando a muchas familias españolas los domingos y que también somos una familia, por lo que había que contarla detrás de las cámaras", concluye.

Aunque el planteamiento fue largo y el equipo creativo tras 'Aída y vuelta' hizo un ejercicio tremendo para imaginar cómo habría evolucionado este universo de comedia a lo largo de estos años, con tantos cambios y novedades, el resultado ha valido la pena.

El filme de Paco León es un ejercicio meta que combina la realidad con la ficción llevando a los personajes de 'Aída' fuera de su zona de confort para mostrarlos como nunca antes se ha hecho, respetando los límites y estándares actuales que imperan en el entretenimiento audiovisual.