Pablo Motos, 60 años, sobre la longevidad: "Hago ejercicio 6 días a la semana y me siento una persona joven"

Pablo Motos, 60 años, sobre la longevidad: "Hago ejercicio todos los días y me siento una persona joven"

Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero', confiesa sentirse joven, ágil y fuerte gracias a que realiza ejercicio seis veces por semana. El también locutor, que hizo gala de su físico en una reciente edición de su programa, lleva a rajatabla su estricta rutina desde que charló con el cardiólogo Valentín Fuster.

Fuster sostiene que hay que hacer ejercicio todos los días a excepción de uno para que el cuerpo se recupere. El deporte es fundamental para llevar una vida sana y para mantener el corazón lo más fuerte posible.

Motos tuvo la oportunidad de charlar con el cardiólogo durante una entrevista para El País y afirmó que su conversación con él le cambió su perspectiva, y es que hacer o no ejercicio es importantísimo para determinar quién puede salir adelante en momentos delicados.

Pablo Motos mantiene una estricta rutina de ejercicio y buena alimentación.

Pablo Motos se siente más joven y ágil que nunca

"En 'El País' me ofrecieron entrevistar a quien yo quisiese, a alguien que no me valiera para 'El Hormiguero', y entrevisté a Valentín Fuster, el cardiólogo que llevaba el corazón de George Bush y el Dalai Lama", explicaba en un pasado podcast.

"[Fuster] decía que cuando tenías a una persona a corazón abierto lo único que se veía era si había hecho deporte y se iba a salvar, o si no había hecho deporte y se iba a morir", continuaba.

"Y dijo que si le tuviera que dar un consejo a alguien es este: haz ejercicio todos los días, menos uno que tienes que descansar. Aquello me sirvió para hacer ejercicio, y ahora sigo estando ágil, sano, bien y me siento una persona joven."

Tanto es así, que el propio Pablo Motos pudo hacer recientemente una increíble exhibición de dominadas en pleno directo en su programa, luciendo una muy buena forma física a sus 60 años de edad gracias a su rutina, su constancia y por supuesto su buena y cuidada alimentación.