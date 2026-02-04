Luis Tosar, 54 años, sobre su infancia en Lugo en los 70: "Crecí en un barrio marginal, aprendí que no hay que juzgar"
Luis Tosar, uno de los actores españoles más destacados, habla sobre su dura infancia y la lección de vida que aprendió.
Más información: Netflix anuncia la fecha de estreno y lanza el tráiler de una serie protagonizada por Luis Tosar.
Luis Tosar es uno de los actores españoles más reputados del panorama cinematográfico y televisivo actual. Habiendo protagonizado largometrajes como 'Quien a hierro mata', 'Cien años de perdón' o 'Toro', el intérprete se prepara para desembarcar en Netflix con su próxima serie: 'Salvador'.
Durante su última visita a 'La revuelta', Tosar ha hablado abiertamente sobre su infancia en los 70, confirmando que no tuvo unos inicios sencillos. El artista pasó sus primeros años de niñez en una casa gallega un tanto deteriorada en la que solo había un retrete y tenía que bañarse en una banqueta.
"Nosotros vivíamos en una casa en intramuros, que nos prestó un gran amigo de mi padre, una casa viejita que, en aquella época no tenía ni baño: había un retrete y nos teníamos que bañar en una banqueta", confirma el actor. "Tengo ese recuerdo muy presente", continúa.
Luis Tosar, sobre su dura infancia
Posteriormente, el actor y su familia acabaron mudándose a Lugo, a un barrio marginal por aquel entonces que marcó un antes y un después en Tosar. Allí el actor aprendió "que no hay que juzgar sin conocer la historia completa."
"Esto eran bloques de edificios nuevos, lo demás huertas, campos... Aquí había una mole enorme, una instalación de un matadero y un procesado de carne. Lo más parecido al Bronx que podríamos encontrar en una ciudad como Lugo", añade, hablando sobre el barrio de La Milagrosa.
El mismo Tosar explica una surrealista anécdota que vivió justamente en la puerta de su casa durante su infancia en la que presenció un disparo, realizado por un municipal, junto a sus amigos: "Un día habíamos subido a bailar y cuando bajamos, vemos una silueta. Nos acojonamos porque éramos críos", arranca.
"Cuando bajamos las escaleras escuchamos a un tipo que nos dice:‘¡Alto, policía!’. Oímos que empieza a correr y el tipo seguía gritando. En una de esas, sonó un disparo. Era un policía municipal que había disparado al aire. Nos costó la vida convencer a este señor que no nos llevase a comisaría. Todo eso ocurrió ahí, en la puerta de mi casa."
Ahora, la vida de Luis Tosar es muy diferente, pero esos inicios le sirvieron para mucho. Pronto veremos al actor ganador de 3 premios Goya en Netflix con su nueva producción, la mencionada 'Salvador', para conquistar el streaming una vez más.