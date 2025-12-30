David Bisbal (46 años), sobre el secreto del aumento de su riqueza: “Es la clave de absolutamente todo”

David Bisbal saltó a la fama en el año 2001 con Operación Triunfo, y con los años ha logrado consolidarse como una figura muy reconocida en el mundo de la música.

Con millones de discos vendidos, giras mundiales y prestigiosos premios que marcan su carrera musical, el almeriense confesó que su fortuna, estimada entre 5 y 10 millones de euros, no se ha forjado únicamente con sus ingresos musicales.

De esta forma, Bisbal habló en el podcast del escritor mexicano Roberto Martínez Osuna sobre cómo la inversión le ha permitido aumentar considerablemente sus ingresos y recalcó la importancia de empezar con ello cuanto antes.

"No hace falta tener un sueldo millonario"

El cantante explicó que lo más importante en la inversión y en las finanzas es el interés compuesto: "El interés compuesto es la clave absolutamente de todo esto".

"No hace falta tener un sueldo millonario ni muchísimo menos, simplemente guardar un poquito de eso que tienes para revalorizarlo a largo plazo", continuó. Dicha frase define la esencia del 'interés compuesto'.

Este concepto, ampliamente conocido dentro del mundo de la inversión, es el motivo por el que el dinero invertido se multiplica y acaba creando beneficios sobre la inversión inicial.

Funciona como un 'interés sobre el interés', de esta manera se calcula no solo sobre el capital inicial invertido, sino también sobre los intereses acumulados de períodos anteriores.

Por ejemplo, si se tienen 500 euros y se depositan en una cuenta con un interés anual del 3 % y se deja allí durante 10 años, se habrán acumulado 671,96 euros.

En el caso de que se aplique un interés simple en vez de compuesto, el beneficio sería únicamente de 150 euros, es decir, se habrían acumulado 650 euros.

Ahora bien, cuanto mayor sea el porcentaje de interés, más dinero podría acumularse. En el ejemplo anterior, si se invierte en una cuenta con un 7 % de interés anual la misma cantidad, la cifra acumulada sería de 983,58 euros.

Así, esto funciona con un efecto de bola de nieve. Y es mejor empezar cuanto antes, ya que sus efectos se magnifican a largo plazo.

Este fue el consejo que compartió el mismo Bisbal: "Yo siempre les digo a mis sobrinos de 20 y 25 años que ojalá tuviera su edad para haber empezado antes de alguna manera".

La realidad es que el cantante a lo largo de su carrera musical ha logrado crear un patrimonio sólido y diversificado. Caracterizado no solo por sus ganancias en su profesión sino también por distintas inversiones.

Es dueño de varias empresas como Indalo Viviendas e Indalo Música. Además, ha destinado una gran parte de sus ganancias a la adquisición de propiedades en Estados Unidos y España.

De este modo, ha mostrado una estrategia de inversión conservadora y centrada en fortalecer su patrimonio, sumado a complementar los ingresos de su carrera musical.