Jorge Fernández (53), sobre cómo se mantiene joven: "No ayuno 72 horas, prefiero hacer 14 horas entre cena y desayuno"

A sus 53 años, Jorge Fernández habla de su alimentación como quien habla de su vida y aprendizaje.

Tras vivir una época difícil marcada por problemas de salud, se convirtió en alguien que no solo busca verse bien, sino sentirse bien.

Y lo cuenta con honestidad: "Me cuido mucho la alimentación, solo como alimentos de un ingrediente, alimentos naturales, que no estén procesados, carne es carne, pollo es pollo, pescado es pescado".

Para él, la clave está en la simplicidad. No es la restricción externa, sino en comer con criterio. Explica que eliminó el atún de su dieta tras descubrir los altos niveles de mercurio.

Esa decisión nació de un proceso de autoconocimiento y de ponerse frente al espejo, literalmente, para decidir que lo que importaba era recuperar salud.

Lejos de obsesionarse con tendencias como el ayuno prolongado, el presentador de La ruleta de la suerte apuesta por la sensatez en cada elección.

"Hace tiempo probé un ayuno largo de 3 días (72 horas) y no me gustó; y tampoco hace falta, hay que equilibrar", confesó el comunicador en una entrevista en Men's Health.

Reconoce que la experiencia le resultó incómoda por la dificultad para dormir y el notable aumento de hambre y cortisol: "Alguna noche no podía dormir... tenía muchísima hambre el tercer día".

Su rutina diaria suele incluir un ayuno intermitente natural, simplemente extendiendo las horas entre cena y desayuno: "Desde que ceno, que es pronto, hasta que desayuno pueden pasar 13 o 14 horas tranquilamente y ya está".

Jorge Fernández defiende elegir platos magros y variados, con preferencia por cortes como el entrecot y el chuletón.

"Es un corte limpio y bastante magro que me encanta. Hoy, por ejemplo, comí un buen entrecot con ensalada de lechuga y cebolleta, que es uno de mis básicos", explicó.

La rutina de Jorge Fernández

Sin embargo, reconoce que la carne roja prefiere evitarla por la noche debido a una digestión más pesada con el paso de los años: "La digiero peor y la prefiero para comer".

También ha modificado su consumo de pescado tras detectar niveles elevados de mercurio por el abuso del atún rojo.

"No hay que dejar de comer atún ni mucho menos... pero si haces como todo algo equilibrado, pues está bien. Ahora como pescaditos pequeños, tipo anchoa, arenques, boquerones", afirmó el presentador vasco.

En cuanto a ejercicio, Fernández nunca ha dejado de hacer entrenamiento de fuerza y compagina actividades que le apasionan, como el ciclismo, windsurf y esquí: "Mucho básico de fuerza y ahora... flipando con la bici de carretera otra vez. Y muchísimo windsurf... esperando la nieve para caminar y hacer travesías".

Este tipo de rutina fomenta no solo el bienestar físico sino también el mental, algo que Fernández pone en valor y que coincide con las recomendaciones de médicos y entrenadores: mantenerse activo es clave para combatir el estrés y preservar la salud en general.

"Llevar una vida saludable tiene que ser algo sostenido en el tiempo", recalca el presentador de Atresmedia.

Jorge Fernández sigue siendo la cara visible de La ruleta de la suerte en Antena 3, donde sigue manteniendo un liderazgo continuado en audiencias.

Suele registrar cuotas de pantalla por encima del 22%, consolidando su posición como uno de los programas más vistos del día en su franja horaria.