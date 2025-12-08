Antonio Banderas (65), sobre su juventud en los años 80: "Llegué a Madrid con 90 € escondidos en el pantalón y pasé hambre"

Antonio Banderas es, sin duda, uno de los nombres más resonantes del cine mundial. Es el rostro hispano más reconocido de Hollywood y un empresario cultural en su Málaga natal.

Pero detrás de la sonrisa carismática se esconde una historia de juventud marcada por la escasez, la determinación inquebrantable y el frío de unas pensiones madrileñas que forjaron su carácter.

Así, un joven malagueño, hijo de un policía y una maestra, se armó de valor para perseguir un sueño contra todo pronóstico.

El viaje comenzó a principios de los años 80, una época de efervescencia cultural en España. Antonio, con apenas 18 años, tomó una decisión radical.

Dejó atrás la relativa comodidad de Málaga para probar suerte en Madrid, ese crisol de oportunidades que era la capital de la Movida.

"Mi madre me cosió unos bolsillos interiores por si alguien me robaba las 15.000 pesetas (unos 90 euros de hoy) que llevaba", relató el actor de 65 años en una entrevista en Mucho por hacer.

El actor también confesó que esos primeros años fueron de verdadera penuria: "En Madrid yo pasé mucha hambre. Me compré un libro corriendo de cómo cocinar una patata, que era lo más barato, y aprendí a hacerlas de mil formas".

"Yo no sabía que los ñoquis se hacían con patata. Pero yo en Madrid pasé mucha hambre en mi primera época", recordó el andaluz en el pódcast Desmontando a de Dani García.

Esta etapa de carestía, lejos de desanimarle, le infundió una tenacidad que sería clave para su carrera.

A pesar de las dificultades, Madrid le ofreció el escenario vital y profesional que necesitaba. Trabajó en diversos oficios para mantenerse, desde camarero hasta repartidor.

Mientras, buscaba incesantemente oportunidades en el teatro. Su perseverancia le llevó a ser arrestado brevemente en varias ocasiones.

Los orígenes de Banderas

"Fui arrestado varias veces por hacer teatro. Recuerdo estar actuando, llegó la policía y esposó a todo el mundo y nos llevaron a comisaría", apuntó el actor de 65 años.

El golpe de suerte, o más bien el merecido reconocimiento a su talento, llegó con el encuentro de Pedro Almodóvar.

El director manchego vio en Banderas un potencial magnético y una intensidad emocional única. Su colaboración en películas como Laberinto de pasiones (1982) y Matador (1986) lo catapultó a la fama en España.

Este fue el trampolín que, años más tarde, le permitiría dar el salto a Hollywood, donde se enfrentaría a un nuevo desafío: el idioma y el cliché latino.

Según ha contado el propio Banderas, el primer contacto con Almodóvar fue en un café de Madrid: "Lo conocí en la puerta del Café Gijón. Estaba tomando café con los actores antes de entrar a la función que teníamos en el María Guerrero".

"Entonces, llega un chico con un maletín rojo, un tipo muy divertido que estuvo con nosotros charlando, y en el momento de irse me dice: 'tú tienes una cara muy romántica y deberías hacer cine'", recordó Banderas en Historia de nuestro cine.

A sus 65 años, el actor mantiene un intenso ritmo de trabajo en el cine, que le ha llevado a rodar varias películas durante el verano.

Paralelamente, Banderas es el motor del Teatro del Soho Caixabank en Málaga, donde ejerce como propietario y director, impulsando la producción de grandes musicales como la reposición de Godspell y gestionando una intensa agenda que incluye posibles proyectos en televisión en Nueva York para 2026.