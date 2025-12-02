Sonsoles Ónega (48), sobre cómo se mantiene joven: "Me levanto antes de las 8 de la mañana y camino 20 minutos"

Sonsoles Ónega vive un momento profesional brillante y muchos se preguntan cómo consigue mantenerse joven, natural y llena de energía.

Ella misma ha contado que no sigue métodos complicados ni rutinas extremas. Su fórmula es sencilla y realista, basada en hábitos que cualquiera podría adoptar.

"Salgo todos los días a caminar 20 minutos con mis perros a buen ritmo, que me falte la respiración", explicó en una entrevista la periodista de 48 años.

Ese paseo rápido y constante es su equilibrio diario y su manera de despejar la mente en medio de una agenda frenética.

A ese movimiento diario le suma ejercicios de fuerza varios días a la semana. Sonsoles lo resume con naturalidad: "De deporte voy bien. Todos los días 20 minutos... y luego intento, tres o cuatro días a la semana, hacer algo con pesas".

Es una rutina breve, sostenible y pensada para cuidar el cuerpo, no para agotarlo.

En una entrevista en Vanitatis, la presentadora explicaba cuál era su rutina diaria: "Me levanto antes de las ocho de la mañana, tomo un zumo de limón exprimido, sin agua, y hoy, que están mis hijos, una tostada con beicon".

En la conversación, también queda patente el idilio de Sonsoles con el café: "Le baja por la garganta el primero de los diez cafés que la veremos tomar a lo largo del día".

En otras ocasiones, la comunicadora empieza el día con prisa y apuesta por algo nutritivo y rápido: "Leche vegetal con avena y una cucharada de chía dejada en remojo toda la noche anterior".

"Por la mañana, puedes endulzarlo con miel de acacia, con sirope de yacón o incluso con una cucharadita de café de cacao puro", explicó en su blog personal.

Lo acompaña con tostadas de arroz integral con castaña y explica: "Puedes echarle un chorrito de aceite de oliva o una loncha de jamón. Nosotros solo compramos marca La Selva (el de lata blanca no tiene azúcares ni aditivos)".

Su alimentación sigue la misma línea de naturalidad. Asegura que cuidarse empieza por el supermercado y lo resume en una idea que repite: "Hay que darle la vuelta a la despensa".

Otro aspecto que la rejuvenece es su conexión con sus raíces. Sus recuerdos de Mosteiro, la aldea de su familia en Lugo, son una fuente de calma.

Así, lo ha expresado ella con emoción: "Media alma y mi infancia están escritas en los montes de Mosteiro, oyendo gallego".

En más de una ocasión ha dicho que, si pudiera volver atrás en el tiempo regresaría "a los veranos en la aldea".

Los cuidados de Sonsoles Ónega

Esa conexión con la naturaleza y la vida sencilla influye en su serenidad, algo que también se refleja en su aspecto y en su forma de ser.

Su secreto, al final, es una mezcla de constancia, hábitos amables y autenticidad. Caminata diaria, algo de fuerza, una alimentación consciente, descanso y raíces que la sostienen.

Sonsoles Ónega demuestra que la juventud no siempre depende del tiempo, sino de la manera de vivirlo.

Este martes, la presentadora de Atresmedia y la actriz Verónica Sánchez visitarán El Hormiguero para charlar sobre Las hijas de la criada, el gran estreno de ficción de la temporada en Atresplayer.

Basada en la novela homónima de Ónega, que obtuvo el Premio Planeta 2023, la ficción nos traslada a un pazo gallego de principios del siglo XX y puede disfrutarse en la plataforma desde el pasado 30 de noviembre.