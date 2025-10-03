El rapero 'Diddy' pide perdón a sus víctimas en una carta antes de conocer su sentencia: "No volveré a cometer un delito"

Sean "Diddy" Combs escucha a la abogada Alexandra Shapiro argumentar durante una audiencia sobre su intento de anular su condena por cargos de transporte para ejercer la prostitución, en un tribunal de Nueva York, EE. UU., el 25 de septiembre de 2025. Reuters

El rapero y productor Sean Combs, más conocido como "Diddy", que este viernes conocerá su sentencia tras ser declarado culpable el pasado julio por dos delitos de transporte para ejercer la prostitución, pidió perdón a sus víctimas a través de una carta en la que aseguró que "nunca volverá a cometer un delito".



"Quiero disculparme y expresar mi sincero arrepentimiento por todo el daño y el dolor que he causado a otros con mi conducta. Asumo toda la responsabilidad por mis errores pasados", indicó en la carta de cuatro páginas al juez que preside su caso en Nueva York.

Combs enfrentó el pasado verano un juicio de ocho semanas en el que fue declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, pero fue exonerado de los delitos más graves -tráfico sexual y crimen organizado-, que podían haberle condenado a cadena perpetua.

La Fiscalía ha pedido al juez que le sentencie a once años de prisión.

En la misiva aseguró que los últimos dos años han sido "los más difíciles" de su vida: "No tengo a nadie a quien culpar por mi realidad y situación actual más que a mí mismo", escribe según han informado varios medios locales que han tenido acceso al escrito.



"En mi vida he cometido muchos errores, pero ya no huyo de ellos", aseguró el cantante que se encuentra en prisión desde que fue detenido en septiembre del 2024 después de varios intentos sin éxito de salir en libertad bajo fianza.

"Lamento mucho el daño que causé, pero entiendo que las simples palabras 'lo siento' nunca serán suficientes, ya que estas palabras por sí solas no pueden borrar el dolor del pasado", añade.



Combs aseguró además al juez que "perdió su rumbo" en las drogas y los excesos. "Mi caída se originó en mi egoísmo. Me he sentido humillado y quebrantado hasta la médula", desglosó.



El rapero se disculpó en particular con la principal testigo del caso en su contra, la cantante Cassie Ventura, y con la mujer que declaró bajo el nombre de "Jane", quienes mantuvieron una relación sentimental con el rapero.



"Literalmente perdí la cabeza. Me equivoqué por completo al ponerle las manos encima a la mujer que amaba. Lo siento y siempre lo lamentaré. Mi violencia doméstica siempre será una carga pesada que tendré que llevar por siempre", afirmó.