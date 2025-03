Terelu Campos se sincera sobre sus mayores miedos antes de viajar a Honduras: "Me puedo morir, tengo claustrofobia"

Si hay una noticia bomba esta semana es la participación de Terelu Campos (59 años) en 'Supervivientes'. Hace apenas unas horas, el viernes 28 de febrero por la noche durante la emisión de De viernes, se ha dado a conocer que la hija de María Teresa Campos se suma a la plantilla de concursantes del reality.

Ella misma ha comunicado su decisión con un breve vídeo: "Soy Terelu Campos, presentadora y colaboradora y este año, aunque nadie se lo espera, participo en 'Supervivientes". Su fichaje en el formato estrella de Telecinco se ha mantenido en riguroso secreto hasta el último momento.

La sorpresa ha sido mayúscula. A punto de cumplir 60 años, la malagueña ha tomado una decisión que supone un verdadero desafío, tanto a nivel físico como emocional. Ella, de momento, se lo ha tomado con sentido del humor. “No es una cuestión de valentía, es una cuestión de enajenación mental”, confesaba a sus compañeros de cadena tras anunciar que viajará a Honduras.

Terelu Campos confiesa sus mayores miedos antes de ir a 'Supervivientes' Mediaset

"He debido empezar 2025 con algo nuevo en el cerebro, porque no paran de ocurrir cosas nuevas", ha explicado. Terelu afronta este reto con todas las de la ley. Sabe bien a lo que se enfrenta: aislamiento, calor, hambre, la dificultad de las pruebas o la convivencia con otros concursantes. "Soy muy consciente", ha admitido.

Lo único que le hace sentir temor tiene que ver con su familia. No lleva bien tener que pasar tiempo sin ver a sus seres queridos: “No ver a mi nieto es lo que más pena me da en el mundo... El lunes fui a verlo, se acababa de quedar dormido y tengo un sentimiento de muchísima pena”.

Precisamente porque va a echar de menos a su nieto Carlo, el hijo que tienen en común Alejandra Rubio (24) y su novio, Carlo Costanzia (32), va a pedirle a su hija que le dé "uno de los peluches de mi nieto". Así podrá tener un recuerdo "emocional" y un objeto práctico que le sirva como almohada por las noches.

"No puedo nadar"

En el ámbito del concurso, lo que "más terror" le da "es un palafito sola". Porque lleva muy mal sentirse aislada: "Me puedo morir. Tengo claustrofobia y eso no solo pasa en los lugares cerrados".

Cabe recordar que la claustrofobia puede acarrear consecuencias significativas tanto psicológicas como físicas. Las personas que la padecen puede sufrir ansiedad anticipatoria y aislamiento social, ya que tienen miedo de no tener el control del entorno y de no poder irse fácilmente en caso de necesidad. "Yo no me he puesto unas gafas de bucear en mi vida porque pienso que me voy a ahogar", ha apuntado Terelu. "No puedo nadar porque me ahogo".

A pesar de las adversidades, se ve con madera de ganadora: "Por supuesto voy a ganar... Siempre he creído que tengo una mente bastante fuerte". Eso sí, al hablar de sus miedos ha sido clara: "No le tengo miedo a Jorge (Jorge Javier Vázquez). Me da miedo todo". La idea de tirarse al mar desde el helicóptero, de momento, tampoco la asusta: "Yo he montado en helicóptero varias veces en mi vida. No me he tirado ninguna vez. Le tengo respeto al helicóptero, pero no tengo miedo".

Carmen Borrego le ha dado algunos consejos a su hermana antes de que viaje a Honduras. Mediaset

Terelu no es la primera persona del clan Campos que participa en 'Supervivientes'. Su hermana, Carmen Borrego (58), participó en la edición de 2024, aunque su aventura solo duró tres semanas. Un total de 16 días.

Borrego, por cierto, no ha ocultado su asombro tras saber que su hermana luchará por sobrevivir en los Cayos Cochinos. "No lo he asimilado, no lo he esperado. Solo digo que vayamos fumigando la playa, que Terelu ve un bicho y sale corrriendo", decía en De viernes.

También ha advertido que su hermana va a por todas: "Nos puede sorprender, porque Terelu cuando se pone, se pone. El tiempo que estás allí es muy duro, pero ese tiempo es el que más me ha ayudado psicológicamente".

Por último, Carmen Borrego le ha enviado un consejo a Terelu: "Te digo que vivas la experiencia, que no somos deportistas... A mí se me han dicho muchas cosas, pero cuando una va a un reality lo que tiene que dar es contenido y vivirlo".