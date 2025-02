Alba Díaz, hija de Manuel Díaz ‘El Cordobés’, responde muy dura a los insultos sobre su cuerpo: “Cuidado con el karma”

Alba Díaz Martín (25 años), hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' (56) y la diseñadora Vicky Martín Berrocal (51), no lo ha dudado y ha vuelto a enfrentarse a los insultos que recibe en redes sociales por su físico.

Lejos de quedarse callada, la influencer, que cuenta con miles de seguidores en Instagram, ha decidido no ignorar la situación y plantar cara a estos comentarios con un contundente mensaje.

Harta de que hablen sobre su cuerpo, Alba ha vuelto a compartir un vídeo en el que aparece feliz, sonriendo y bailando, mientras muestra algunos de los comentarios negativos que recibe a diario en sus publicaciones.

La influencer se defiende de sus haters. GTRES

Un gesto con el que la hija de la diseñadora ha dejado claro que las críticas no le afectan tanto como algunos piensan y, además, pone sobre la mesa el problema del acoso en internet.

En su reflexión, la joven asegura que, aunque ha aprendido a vivir con estas críticas, no todo el mundo tiene la misma fortaleza que ella. "Mientras tú me insultas, yo bailo", escribió Alba, explicando que "por suerte o por desgracia desde que nací escucho y leo cosas sobre mi pero no todo el mundo tiene esa “escuela” que te hace inmune a este tipo de actos".

También lamentó que la mayoría de estos ataques provengan de mujeres y lanzó una advertencia: "Cuidado con el karma, que a ti @anónimo te va a venir fuerte como sigas así".

La publicación ha sido un éxito. Y es que el reels cuenta ya con casi 20.000 me gusta y más de 1.500 comentarios de apoyo. Entre ellos, el de su madre, Vicky Martín Berrocal, quien le escribió con orgullo: "¡Así se vive!".

Sin embargo, no es la primera vez que Alba Díaz tiene que enfrentarse a este tipo de ataques. Ya han sido varias las ocasiones en las que ha hablado sobre sus inseguridades y cómo ha logrado superarlas, transmitiendo un mensaje de amor propio y aceptación.

Y es que con este tipo de vídeos, la joven siempre deja claro que nadie tiene un cuerpo perfecto ni tiene por qué serlo. Por desgracia, este tipo de comentarios en redes sociales son muy comunes, sobre todo hacia rostros conocidos.

Muchas figuras públicas, en particular mujeres, han sido blanco de críticas y ataques por su apariencia, algo que sigue pasando sin importar quién seas.

Sin embargo, con mensajes como el de Alba, se busca generar conciencia y promover un cambio que debeería de llegar pronto en la sociedad.