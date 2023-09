Quién es Joan, el desconocido padre de Piqué contra el que Shakira carga en su último tema: su millonaria fortuna

Lo ha vuelto a hacer. Después de dejar a todo el mundo con la boca abierta tras los 'dardos' lanzados a su exsuegra en la Bzrp Music Sessions, Vol. 53, la cantante Shakira (46 años) ha decidido cargar ahora contra el padre de su expareja Gerard Piqué (36). La expectación durante estos días ha sido máxima. Los rumores sobre la nueva colaboración de la colombiana han estado a la orden del día. Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que Shakira volviera a cargar contra el que ha sido su núcleo familiar durante años. La de Barranquilla ha aprovechado en esta ocasión su tema 'El Jefe', en colaboración con Fuerza Regida, para atacar a Joan Piqué, el desconocido padre del futbolista.

"Dicen por ahí que no hay mal que cien años dure, pero ahí sigue mi exsuegro, que no pisa sepultura", afirma Shakira en su nueva canción. Y es que parece que la táctica de la colombiana de nombrar en sus canciones a su expareja y su familia le sirve para convertir sus temas en auténticos 'hits'. En menos de 24 horas, el videoclip ya acumula más de cinco millones de visualizaciones.

Pero la de Joan Piqué no ha sido la única referencia de Shakira a la que fuera su familia. La cantante no ha dudado en dedicar su tema a Lili Melgar, la niñera de sus dos hijos. "Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización", dice en la canción. Un mensaje que ha sido entendido por muchos como otro 'dardo' hacia Gerard Piqué. Según los rumores, fue la propia Lili quien avisó a Shakira de que el futbolista le estaba siendo infiel con Clara Chía. Una confesión que le costó el despido y sin recibir el finiquito que le correspondía.

Shakira y Gerard Piqué junto a los padres del futbolista. GTRES

Y es que parece que si hay algo que está sirviendo a Shakira para superar su ruptura con Gerard Piqué es cargar contra el exfutbolista y su entorno a través de sus canciones. Lo hizo en 'Monotonía', con Ozuna, donde criticaba la actitud del catalán durante su etapa de casados. Pero también lo hizo en la Bzrp Music Sessions, Vol. 53. Y por partida doble. O incluso triple. En este tema cargó contra Gerard Piqué, su actual pareja Clara Chía, y su suegra, Montserrat Bernabeu Guitart.

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", dijo la colombiana en su tema con Bizarrap haciendo referencia a que los padres del futbolista vivían en la mansión colindante con la suya. Pero a pesar de los dados parece que Shakira se quedó con ganas de más y, por ello, ha decidido cargar ahora contra el padre del futbolista, Joan Piqué.

Quién es el padre de Gerard Piqué: abogado, escritor y empresario de 'oro'

Siempre ha preferido mantenerse al margen de su hijo y son muy pocas las informaciones que han salido a la luz sobre su persona. Sin embargo, en algunas ocasiones le ha sido imposible separarse de la imagen de Gerard Piqué. Junto a él se le ha visto en algunas de las victorias deportivas más importantes de su carrera y en varios actos públicos. Pero, a pesar de haber conseguido pasar como un 'gran desconocido', Joan Piqué ha estado siempre apoyando a su hijo en todas sus decisiones y en el éxito de sus negocios.

Shakira y Gerard Piqué junto al padre del futbolista, Joan Piqué. GTRES

En los últimos meses, se ha podido saber que una de las grandes intenciones de Joan Piqué ha sido conseguir sacar a Shakira de la mansión que compartía junto a Gerard en Esplugues de Llobregat. Una mansión de la que, casualmente, es propietaria la empresa BCN Two & Two SL, de la que es administrador Joan Piqué. Pero no solo destaca de él su faceta como empresario. Joan es abogado y escritor. Ha escrito dos novelas: 'Dos vidas' (Edicions 62 y Temas de hoy) y 'Fantasmes del passat' (Edicions 62).

Pero si hay algo por lo que se conoce Joan Piqué es por la millonaria fortuna que acumula. Además de sus negocios, el padre de Gerard Piqué cuenta con varias propiedades inmobiliarias. Junto a los beneficios que obtiene de sus empresas, se calcula que el exsuegro de Shakira cuenta con una fortuna superior a los 50 millones de euros.

[Shakira, arropada por sus dos hijos, incendia las redes con su histórica actuación en los MTV VMA 2023]

Hay que tener en cuenta que de todo el entorno familiar de Gerard Piqué, su padre ha sido siempre el gran desconocido. Y es que su madre, Montserrat Bernabeu Guitart, ha sido siempre la más mediática de la familia. Uno de los motivos de su fama y reconocimiento es su profesión. Montserrat es especialista en Medicina Física y Rehabilitación en el Institut Guttmann, en Barcelona, donde posteriormente ascendió a Directora Asistencial.

Su hermano Marc, por su parte, tomó un camino muy diferente al del futbolista. Estudió Administración y Dirección de Empresas en el Instituto Químico de Sarriá. Sin embargo, el destino le ha llevado a estar del lado de su hermano Gerard. Y es que Marc es una de las figuras esenciales de las empresas del exjugador del F.C Barcelona, como es el caso de Kosmos. El hermano de Gerard es el apoderado legal de la firma de organización y producción de eventos.

Sigue los temas que te interesan